Celebridades e TV
‘Azedos’! Veja 10 celebridades internacionais que têm fama de antipáticas ou difíceis de lidar
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Shia LaBeouf: O ator acumulou diversos episódios controversos ao longo da carreira. O ator coleciona prisões por desacato, embriaguez em público e conduta desordeira. Para "Corações de Ferro", por exemplo, chegou a arrancar um dente e não tomar banho durante as filmagens, segundo relatos sobre sua preparação. Foto: Reprodução/Instagram
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Russell Crowe: O ator ficou conhecido por um temperamento explosivo em alguns momentos da carreira. Um dos episódios mais famosos ocorreu em 2005, quando ele foi preso após jogar um telefone contra o funcionário de um hotel em Nova York. Crowe se declarou culpado e pediu desculpas posteriormente. Foto: Wikimedia Commons/Quejaytee
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Edward Norton: O ator ganhou fama de perfeccionista e de interferir intensamente nos projetos dos quais participa. Seu relacionamento profissional com diretores e estúdios gerou conflitos conhecidos, especialmente durante a produção de "O Incrível Hulk", de 2008. Foto: Reprodução
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Harrison Ford: O astro das franquias Star Wars e Indiana Jones é frequentemente rotulado pela imprensa e por fãs como ranzinza ou antipático. Ele raramente esconde seu desinteresse por perguntas sobre a cultura pop, costuma responder de forma curta, irônica ou sarcástica e demonstra abertamente desconforto com a dinâmica de marketing dos filmes. Foto: Flickr - Gage Skidmore
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Tom Hardy: O ator ganhou fama de personalidade difícil nos bastidores. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu durante "Mad Max: Estrada da Fúria", quando teve conflitos com Charlize Theron por chegar constantemente atrasado no set. A tensão escalou a ponto de Theron pedir proteção à produção por se sentir ameaçada pela postura agressiva do britânico. Foto: Flickr - Gage Skidmore