Liubliana: conheça a charmosa capital da Eslovênia

Com uma variedade de atrações, Liubliana conta com instituições culturais como a Ópera Nacional Eslovena e o Museu Nacional da Eslovênia. Para oferecer mais comodidade, o centro histórico é fechado, em grande parte, à circulação de automóveis desde as reformas urbanas iniciadas em 2007. É possível conhecer os principais pontos históricos a pé. Além disso, Liubliana faz parte de rotas turísticas que levam a Bled e a outras regiões da Eslovênia. Foto: Wikimedia Commons / Robert Jahoda