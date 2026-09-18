Galeria
Cânions pelo mundo: desfiladeiros impressionantes em terra firme e nas profundezas do mar
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Cânion de Avilés – Localizado no Mar Cantábrico, ao largo das Astúrias, no norte da Espanha, é um grande vale submarino. Começa a cerca de 128 metros abaixo da superfície e se estende por 75 quilômetros. Seu percurso alcança profundidades próximas de 4.700 metros. Foto: Vicenç Salvador Torres Guerola - wikimedia commons
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Cânion Eratóstenes – Localizado na porção leste do Mediterrâneo, tem cerca de 10 quilômetros de largura e 500 metros de profundidade em relação ao terreno ao redor. Hoje soterrado por sedimentos, foi identificado por análises geofísicas. Sua formação é associada à crise de salinidade do Mediterrâneo, há aproximadamente 6 milhões de anos. Foto: reprodução youtube
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Cânion de Nazaré – Situado no Atlântico, junto à costa de Portugal, esse vale submarino se estende por cerca de 200 quilômetros e alcança profundidades próximas de 5.000 metros. Seu relevo contribui para amplificar as ondas que chegam à Praia do Norte, famosa pelas ondas gigantes e pelo surfe. Foto: Domínio público
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Grand Canyon – Localizado no Arizona, nos Estados Unidos, foi esculpido pela ação do Rio Colorado e seus afluentes ao longo de milhões de anos. Estende-se por cerca de 446 quilômetros, com largura de até 29 quilômetros. Seus paredões expõem camadas rochosas que revelam quase 2 bilhões de anos da história da Terra. Foto: Wikimedia Commons/Brocken Inaglory
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Fish River Canyon – Localizado no sul da Namíbia, estende-se por cerca de 160 quilômetros e chega a aproximadamente 550 metros de profundidade. Seus paredões recortam uma paisagem árida e rochosa, atravessada pelo Rio Fish. As curvas do vale formam amplos panoramas vistos dos mirantes. Foto: RudiBosbouer wikimedia commons
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Cânion do Colca – Situado na região de Arequipa, no Peru, foi escavado pelo Rio Colca em meio à paisagem dos Andes. Seu entorno reúne vilarejos e terraços agrícolas tradicionais. Um dos destaques é o mirante Cruz del Cóndor, conhecido pela observação do voo dos condores-andinos. Foto: Pavel Špindler wikimedia commons
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Cânion do Verdon – Localizado no sudeste da França, foi moldado pela erosão do Rio Verdon sobre rochas calcárias. Seus paredões chegam a cerca de 700 metros de altura, contrastando com as águas de tonalidade verde-turquesa. Estradas panorâmicas e mirantes permitem contemplar o desfiladeiro. Foto: kallerna wikimedia commons
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Antelope Canyon – Situado em território da Nação Navajo, no Arizona, nos Estados Unidos, destaca-se pelas passagens estreitas e paredes onduladas de arenito. A erosão provocada pela água esculpiu suas formas sinuosas. A luz que entra pelas aberturas realça os tons avermelhados e dourados das rochas. Foto: Meckimac wikimedia commons