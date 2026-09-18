Cânions pelo mundo: desfiladeiros impressionantes em terra firme e nas profundezas do mar

Cânion Eratóstenes – Localizado na porção leste do Mediterrâneo, tem cerca de 10 quilômetros de largura e 500 metros de profundidade em relação ao terreno ao redor. Hoje soterrado por sedimentos, foi identificado por análises geofísicas. Sua formação é associada à crise de salinidade do Mediterrâneo, há aproximadamente 6 milhões de anos. Foto: reprodução youtube