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Framboesa: delicada no tamanho, intensa no sabor e rica em nutrientes

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Redação Flipar
  • A framboesa foi, ao longo dos séculos, usada como alimento e também como remédio, com as folhas e flores utilizadas para tratar diversas condições.
    A framboesa foi, ao longo dos séculos, usada como alimento e também como remédio, com as folhas e flores utilizadas para tratar diversas condições. Foto: - creative commons hippopx.com
  • Entre elas, distúrbios gastrointestinais, respiratórios, problemas cardíacos, gripe, febre e até mesmo para auxiliar no parto e tratar enjoos matinais.
    Entre elas, distúrbios gastrointestinais, respiratórios, problemas cardíacos, gripe, febre e até mesmo para auxiliar no parto e tratar enjoos matinais. Foto: L cwojdzinski pixabay
  • A framboesa é nativa da Ásia Menor e norte da Europa. Atualmente, ela faz parte da cultura de diversas regiões, como no próprio Velho Continente, Estados Unidos e Canadá.
    A framboesa é nativa da Ásia Menor e norte da Europa. Atualmente, ela faz parte da cultura de diversas regiões, como no próprio Velho Continente, Estados Unidos e Canadá. Foto: - creative commons hippopx.com
  • A framboesa também ganhou significados simbólicos, como na Idade Média, onde foi associada a vinhos rosados e adocicados devido à semelhança de cor e sabor.
    A framboesa também ganhou significados simbólicos, como na Idade Média, onde foi associada a vinhos rosados e adocicados devido à semelhança de cor e sabor. Foto: Pixabay
  • Ela apresenta diferentes variedades, com algumas sendo mais resistentes a condições climáticas, como o inverno. Assim, existem principalmente dois tipos deste fruto, considerando a coloração: vermelhas e pretas, com variações híbridas (amarelas e roxas).
    Ela apresenta diferentes variedades, com algumas sendo mais resistentes a condições climáticas, como o inverno. Assim, existem principalmente dois tipos deste fruto, considerando a coloração: vermelhas e pretas, com variações híbridas (amarelas e roxas). Foto: Pixabay
  • É comum confundir a framboesa com a amora, devido à semelhança na aparência e cor, especialmente quando maduras. No entanto, a principal diferença está no interior. A primeira tem o centro oco, enquanto a segunda, tem o interior composto de polpa homogênea.
    É comum confundir a framboesa com a amora, devido à semelhança na aparência e cor, especialmente quando maduras. No entanto, a principal diferença está no interior. A primeira tem o centro oco, enquanto a segunda, tem o interior composto de polpa homogênea. Foto: Pixabay
  • A framboesa se destaca por sua saborosa doçura e aroma característico, sendo utilizada em diversos produtos, como sucos, geleias, sorvetes e licores. Já as folhas deste fruto podem ser usadas no preparo de chás.
    A framboesa se destaca por sua saborosa doçura e aroma característico, sendo utilizada em diversos produtos, como sucos, geleias, sorvetes e licores. Já as folhas deste fruto podem ser usadas no preparo de chás. Foto: Pixabay
  • Faz parte da família Rubus idaeus, sendo fruto da framboeseira. Por possuir grande capacidade de propagação, a planta precisa ser desmanchada e as mudas transplantadas para outro local a cada três ou quatro anos, para que a concorrência entre os ramos não afete a produção.
    Faz parte da família Rubus idaeus, sendo fruto da framboeseira. Por possuir grande capacidade de propagação, a planta precisa ser desmanchada e as mudas transplantadas para outro local a cada três ou quatro anos, para que a concorrência entre os ramos não afete a produção. Foto: Pixabay
  • A framboesa oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de doenças cardíacas, a promoção da perda de peso e o fortalecimento do sistema imunológico. A produção no Brasil ainda é pequena, com a região de Vacaria, no Rio Grande do Sul.
    A framboesa oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de doenças cardíacas, a promoção da perda de peso e o fortalecimento do sistema imunológico. A produção no Brasil ainda é pequena, com a região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Foto: Pixabay
  • Além disso, essa fruta é rica em antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na prevenção do câncer.
    Além disso, essa fruta é rica em antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na prevenção do câncer. Foto: Pixabay
  • O simbolismo da framboesa é complexo e varia dependendo do contexto cultural e da interpretação individual. Em geral, ela pode ser associada à fertilidade, paixão, coragem, vitalidade e transformação.
    O simbolismo da framboesa é complexo e varia dependendo do contexto cultural e da interpretação individual. Em geral, ela pode ser associada à fertilidade, paixão, coragem, vitalidade e transformação. Foto: Pixabay
  • A saborosa fruta é rica em polifenóis, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol “ruim”, o LDL no sangue. Por este motivo, ajuda a evitar doenças cardíacas, como aterosclerose, infarto, trombose ou AVC.
    A saborosa fruta é rica em polifenóis, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol “ruim”, o LDL no sangue. Por este motivo, ajuda a evitar doenças cardíacas, como aterosclerose, infarto, trombose ou AVC. Foto: Pixabay
  • As antocianinas presentes na framboesa favorecem o relaxamento das artérias, algo que melhora a circulação de sangue e ajuda, assim, a regular a pressão arterial. Por outro lado, essa fruta pode provocar reações alérgicas em determinadas pessoas.
    As antocianinas presentes na framboesa favorecem o relaxamento das artérias, algo que melhora a circulação de sangue e ajuda, assim, a regular a pressão arterial. Por outro lado, essa fruta pode provocar reações alérgicas em determinadas pessoas. Foto: Pixabay
  • Essa fruta também fornece ótimas quantidades de fibras que desaceleram o esvaziamento do estômago e ajudam a aumentar a saciedade e reduzir a fome.
    Essa fruta também fornece ótimas quantidades de fibras que desaceleram o esvaziamento do estômago e ajudam a aumentar a saciedade e reduzir a fome. Foto: Pixabay
  • Além disso, as antocianinas atuam como agentes antiobesidade e ajudam, assim, a alterar o metabolismo das gorduras. Isso diminui a inflamação, aumenta o gasto energético e favorece a oxidação da gordura acumulada.
    Além disso, as antocianinas atuam como agentes antiobesidade e ajudam, assim, a alterar o metabolismo das gorduras. Isso diminui a inflamação, aumenta o gasto energético e favorece a oxidação da gordura acumulada. Foto: Pixabay
  • Ela é rica em polifenóis que melhoram a circulação sanguínea, reduzem o stress oxidativo e a inflamação no cérebro. Algo que ajuda a melhorar a concentração e a memória, além de prevenir o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.
    Ela é rica em polifenóis que melhoram a circulação sanguínea, reduzem o stress oxidativo e a inflamação no cérebro. Algo que ajuda a melhorar a concentração e a memória, além de prevenir o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Foto: Pixabay
  • O consumo regular de framboesa previne a formação de radicais livres e reduz a inflamação no corpo, por ser rica em polifenóis e outros compostos bioativos que inibem a proliferação de células tumorais.
    O consumo regular de framboesa previne a formação de radicais livres e reduz a inflamação no corpo, por ser rica em polifenóis e outros compostos bioativos que inibem a proliferação de células tumorais. Foto: Pixabay
  • É uma frutinha vermelha azedinha com um leve dulçor que combina perfeitamente com sobremesas, drinks e panquecas. Uma excelente opção para calor, podendo ser consumida gelada ou como complemento de doces.
    É uma frutinha vermelha azedinha com um leve dulçor que combina perfeitamente com sobremesas, drinks e panquecas. Uma excelente opção para calor, podendo ser consumida gelada ou como complemento de doces. Foto: imagem gerada por i.a
  • Segundo alguns chefes de cozinha, ao adicionar uma pequena quantidade de bicarbonato, equilibra-se a acidez da framboesa, algo que permite ressaltar toda a doçura natural da fruta sem ter que colocar muito açúcar na formação da geleia.
    Segundo alguns chefes de cozinha, ao adicionar uma pequena quantidade de bicarbonato, equilibra-se a acidez da framboesa, algo que permite ressaltar toda a doçura natural da fruta sem ter que colocar muito açúcar na formação da geleia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outra opção saborosa e refrescante para o verão é transformar as frutas em sorvetes. Com a framboesa não é diferente, visto que tem um gosto característico das frutas vermelhas.
    Outra opção saborosa e refrescante para o verão é transformar as frutas em sorvetes. Com a framboesa não é diferente, visto que tem um gosto característico das frutas vermelhas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Típica de climas temperados, a framboesa é uma verdadeira explosão de sabor, sendo extremamente versátil por aparecer em outros pratos na culinária mundial. Uma combinação interessante é com chocolate em receitas de bolos, brownies e outras sobremesas.
    Típica de climas temperados, a framboesa é uma verdadeira explosão de sabor, sendo extremamente versátil por aparecer em outros pratos na culinária mundial. Uma combinação interessante é com chocolate em receitas de bolos, brownies e outras sobremesas. Foto: Pixabay
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