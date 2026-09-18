Animais
Mulher usa chinelo para salvar filha de ataque de coiote nos Estados Unidos
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À emissora AZFamily Brittany Cardinal contou que, ao perceber a situação, correu até a filha, colocou a menina no colo e tentou afastar o animal. Como o coiote não recuou, ela usou o próprio chinelo para golpeá-lo, mas caiu durante a luta e sofreu uma mordida no rosto. Mesmo feridas, mãe e filha conseguiram escapar e correram para casa em busca de ajuda. Foto: John Bell/Unsplash
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Brittany recebeu atendimento médico e precisou levar pontos ao redor da boca, além de ficar com ferimentos nos dois lados do rosto. Segundo ela, durante o ataque não sentiu dor, apenas a pressão provocada pela mordida. O caso foi o primeiro ataque de coiote registrado na região desde 2023, de acordo com as autoridades locais. Foto: Reprodução
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Os coiotes são mamíferos da família dos canídeos, parentes próximos de lobos, cães e raposas, conhecidos por sua grande capacidade de adaptação. A espécie, cujo nome científico é Canis latrans, é nativa da América do Norte e ocupa uma extensa área que vai do Canadá ao México. Foto: Wikimedia Commons/Joshua Tree National Park
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Embora prefira regiões abertas, como pradarias, desertos e áreas rurais, o coiote também se adaptou a florestas, montanhas e até grandes cidades. Seu corpo esguio, as orelhas grandes e a cauda espessa ajudam a diferenciá-lo de outros canídeos. Foto: Joshua Wilking/Unsplash
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Coiotes adultos costumam pesar entre 9 e 23 quilos, embora o tamanho varie conforme a região. A alimentação é bastante diversificada e inclui pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos, frutas e carniça. Em ambientes urbanos, eles também pode consumir restos de alimentos deixados por seres humanos. Foto: Magnific/wirestock
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Os coiotes possuem excelente audição e olfato, além de grande agilidade e capacidade de percorrer longas distâncias. A espécie costuma viver em pares ou pequenos grupos familiares, embora indivíduos também possam circular sozinhos. Foto: Flickr - Henry
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Outra marca dos coiotes é que eles fazem uso de uivos, latidos, rosnados e outros sons para localizar membros do grupo e marcar territórios. Apesar de sua aparência semelhante à de cães, coiotes são animais silvestres e podem reagir de forma defensiva quando se sentem ameaçados. Foto: Oleksandr Sushko/Unsplash
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