Mulher usa chinelo para salvar filha de ataque de coiote nos Estados Unidos

À emissora AZFamily Brittany Cardinal contou que, ao perceber a situação, correu até a filha, colocou a menina no colo e tentou afastar o animal. Como o coiote não recuou, ela usou o próprio chinelo para golpeá-lo, mas caiu durante a luta e sofreu uma mordida no rosto. Mesmo feridas, mãe e filha conseguiram escapar e correram para casa em busca de ajuda. Foto: John Bell/Unsplash