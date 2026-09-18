Estilo de Vida
Nova Friburgo: charme serrano e herança europeia na chamada ‘Suíça Brasileira’
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Criada por decreto de dom João VI em 1818, Nova Friburgo começou a receber colonos suíços no ano seguinte. Considerada a primeira colônia suíça do Brasil, recebeu o nome em referência ao cantão de Friburgo. Cercada por montanhas e áreas verdes, a cidade tornou-se um procurado destino serrano. Foto: Domínio Público
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Situada a cerca de 846 metros de altitude, Nova Friburgo é conhecida pelo clima serrano, com invernos frios e verões geralmente amenos. Nas áreas mais elevadas do município, as temperaturas podem ser ainda mais baixas. Essa característica climática está entre os atrativos turísticos da cidade. Foto: Leo Arturius Pixabay
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Nova Friburgo também se destaca pela indústria têxtil, especialmente pela produção de lingerie, e é conhecida como a Capital Nacional da Moda Íntima. O setor tem grande importância para a economia local, com numerosas confecções e lojas. O comércio especializado também atrai visitantes interessados em moda e compras. Foto: Vitorperrut555 wikimedia commons
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A força do polo de moda íntima aparece na Fevest Trend, feira realizada em Nova Friburgo. O evento reúne fabricantes, compradores e profissionais do setor, com exposição de produtos, desfiles, palestras e rodadas de negócios. A programação ajuda a divulgar a produção local para outros mercados. Foto: ThisParticularGreg wikimedia commons
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Um dos principais cartões-postais de Nova Friburgo, a Praça do Suspiro é o ponto de partida do teleférico que sobe o Morro da Cruz em dois estágios e proporciona vista panorâmica da cidade. O entorno reúne atrações como o Teatro Municipal e a Capela de Santo Antônio. Foto: Msadp06 wikimedia commons
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A natureza é um dos atrativos de Nova Friburgo, que reúne paisagens montanhosas e áreas de Mata Atlântica. Trilhas, rios e cachoeiras oferecem diferentes possibilidades de passeio e contato com o verde. Entre os espaços de lazer do município está o Parque Municipal Juarez Frotté, no bairro Cascatinha. Foto: Vitorperrut555 - wikimedia commons
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Um dos principais cartões-postais de Nova Friburgo, a Pedra do Cão Sentado é uma formação rochosa que chama a atenção pelo formato que lembra um cachorro. Com cerca de 111 metros de altura, fica no Parque Ecológico Cão Sentado e pode ser avistada durante uma trilha. Foto: Famacruz wikimedia commons
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A influência dos imigrantes também aparece na oferta gastronômica de Nova Friburgo. Queijos artesanais, chocolates, fondues e embutidos estão entre os produtos encontrados na cidade. Esses sabores ganham maior destaque no inverno e em eventos gastronômicos realizados no município. Foto: imagem gerada por i.a
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Nova Friburgo conta com um Festival de Inverno e espaços culturais que oferecem diferentes atividades ao público. Entre eles está o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, inaugurado em 2008, que recebe espetáculos teatrais e apresentações musicais. Foto: Vitorperrut555 wikimedia commons
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O cultivo de morangos faz parte da tradição agrícola de Nova Friburgo, com plantações no distrito de Campo do Coelho. A atividade envolve famílias de produtores e revela outra faceta do município, além das montanhas e dos atrativos urbanos. Foto: Vitorperrut555 - wikimedia commons
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