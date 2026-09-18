Leopardus tilcayo: conheça a nova espécie de felino selvagem identificada por professor brasileiro na Bolívia

O caso ajudou a esclarecer um problema recorrente na classificação dos felinos selvagens da América do Sul. Espécies diferentes podem apresentar características físicas tão próximas que acabam reunidas sob o mesmo nome, apesar de diferenças genéticas e de trajetórias evolutivas que remontam a centenas de milhares ou até milhões de anos. Foto: Wikimedia Commons/Alessandro Verniani