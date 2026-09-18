Medo do além: famosos que já admitiram ter pavor de fantasmas

Seo In-guk — cantor e ator O sul-coreano, conhecido tanto pela música quanto por séries de televisão, falou sobre fantasmas em uma entrevista ao canal ONE, relacionada ao drama The Master's Sun. Questionado sobre o medo do sobrenatural, foi direto: disse que não gostaria de ver fantasmas e que, de fato, tem medo deles. Foto: Story J Company wikimedia commons