HBO confirma três novos atores para a 2ª temporada da série de Harry Potter

A série "Harry Potter" da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling. Assim, a primeira temporada, que estreia no dia 25 de dezembro de 2026, adapta "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e acompanhará a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo. Foto: Divulgação