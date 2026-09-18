Português pelo mundo: conheça os países que têm o idioma como língua oficial

A economia de Timor-Leste tem forte dependência das receitas de petróleo e gás, enquanto o café se destaca entre as exportações não petrolíferas. Na foto, aparece o porto da capital, Díli. Entre os atrativos turísticos estão a Ilha de Jaco, de águas cristalinas, e as praias que se espalham pelo litoral do país. Foto: Alex Castro wikimedia commons