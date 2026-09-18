Educação
Português pelo mundo: conheça os países que têm o idioma como língua oficial
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Portugal – Berço da língua portuguesa, o país formou-se como reino independente no século XII. A partir do século XV, tornou-se uma importante potência marítima e estabeleceu territórios e colônias em diferentes continentes, contribuindo para a disseminação do português pelo mundo. Foto: Domínio público
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Lisboa é a capital e a cidade mais populosa de Portugal. Entre os destinos mais conhecidos estão Porto, Sintra, Coimbra e as praias do Algarve. O país também reúne castelos, palácios, centros históricos e monumentos que preservam diferentes períodos de sua longa história. Foto: Rehman Abubakr
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Brasil – Maior país de língua portuguesa em população, declarou sua independência de Portugal em 7 de setembro de 1822, processo liderado por Dom Pedro. O reconhecimento português ocorreu em 1825. O português é o idioma oficial e é falado pela grande maioria da população. Foto: Domínio público
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Brasília é a capital, enquanto São Paulo é a cidade mais populosa. Com dimensões continentais, o Brasil reúne paisagens como a Amazônia, o Pantanal, as Cataratas do Iguaçu e um extenso litoral. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Ouro Preto também se destacam pelo patrimônio histórico e cultural. Foto: Arturdiasr /Wikimédia Commons
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Guiné-Bissau – Em 24 de setembro de 1973, o país declarou unilateralmente sua independência de Portugal, reconhecida pelo governo português no ano seguinte. A luta pela libertação teve como principal líder Amílcar Cabral, figura central também no movimento pela independência de Cabo Verde. Foto: Domínio público
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O país fica na costa oeste da África. Um de seus maiores destaques é o Arquipélago dos Bijagós, formado por 88 ilhas e ilhéus. Desde 1996, a região é reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera, destacando-se pela biodiversidade e pelas paisagens preservadas. Foto: Jowhawkins wikimedia commons
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Cabo Verde – O país tornou-se independente de Portugal em 5 de julho de 1975. Amílcar Cabral (1924-1973), que aparece no selo comemorativo, foi uma das figuras centrais da luta pela independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, embora tenha sido assassinado antes de ver os dois países independentes. Foto: Divulgação
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Cabo Verde é um arquipélago formado por dez ilhas de origem vulcânica, localizado no Oceano Atlântico, próximo à costa africana. A maior delas é Santiago, onde fica Praia, a capital do país. Praias, montanhas e paisagens vulcânicas estão entre os principais atrativos do território cabo-verdiano. Foto: Rainer Strehl wikimedia commons
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Moçambique – O país tornou-se independente de Portugal em 25 de junho de 1975, após séculos de domínio colonial português. A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) liderou a luta armada pela independência, iniciada em 1964, e assumiu o governo após a emancipação do país. Foto: Domínio público
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O país, cuja capital é Maputo, fica no sul da África e possui um extenso litoral banhado pelo Oceano Índico, com praias conhecidas, como Tofo (foto), e parques marinhos. Ilhas e arquipélagos reúnem construções históricas da era colonial, recifes de corais e rica vida marinha em meio a belas paisagens. Foto: AmigoDia - wikimedia commons
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São Tomé e Príncipe – O arquipélago era desabitado quando os portugueses chegaram, no século XV. O solo vulcânico e o clima equatorial favoreceram cultivos como cana-de-açúcar, café e, especialmente, cacau. O país tornou-se independente de Portugal em 12 de julho de 1975. Foto: domínio público
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Sua capital e cidade mais populosa é São Tomé. Além das paisagens naturais e das belas praias, o país preserva importantes construções históricas, como a Fortaleza de São Sebastião (foto), erguida no século XVI e atualmente um dos principais marcos históricos da capital. Foto: wsrolim wikimedia commons
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Angola – O país tornou-se independente de Portugal em 11 de novembro de 1975, após uma longa luta anticolonial. Agostinho Neto foi uma das principais figuras desse processo e tornou-se o primeiro presidente angolano. Em Luanda, o Memorial Dr. António Agostinho Neto homenageia sua trajetória. Foto: Divulgação
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A capital, Luanda (foto), reúne atrações históricas e paisagens litorâneas. Próxima à cidade, a Península do Mussulo atrai visitantes por suas praias. Já o Parque Nacional da Cangandala e a Fenda da Tundavala estão entre os destinos de Angola procurados pelos amantes da natureza. Foto: Divulgação
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Guiné Equatorial – Foi colônia espanhola até conquistar a independência, em 1968. Antes disso, territórios insulares que estiveram sob domínio português foram cedidos à Espanha em 1778. O país tem três línguas oficiais: espanhol, francês e português. Foto: domínio público
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A capital, Malabo, fica na ilha de Bioko e preserva construções que remontam ao período colonial. Outra atração do país é o Parque Nacional de Monte Alén, criado em 1990 e conhecido pela rica biodiversidade. A Guiné Equatorial também está entre os países onde ocorre o sapo-golias, considerado o maior sapo do mundo. Foto: Ipisking wikimedia commons
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Timor-Leste – Proclamou unilateralmente sua independência de Portugal em 1975, mas foi invadido pela Indonésia no mesmo ano e permaneceu sob ocupação até 1999. Após um período de administração das Nações Unidas, tornou-se plenamente independente em 2002. Português e tétum são as línguas oficiais, enquanto diversas línguas locais refletem a diversidade cultural do país. Foto: Divulgação
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A economia de Timor-Leste tem forte dependência das receitas de petróleo e gás, enquanto o café se destaca entre as exportações não petrolíferas. Na foto, aparece o porto da capital, Díli. Entre os atrativos turísticos estão a Ilha de Jaco, de águas cristalinas, e as praias que se espalham pelo litoral do país. Foto: Alex Castro wikimedia commons
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Menção honrosa para Macau, que, embora não seja um país, é uma Região Administrativa Especial da China desde 1999, quando Portugal transferiu a soberania do território para o governo chinês. A presença portuguesa em Macau remonta ao século XVI, com o estabelecimento permanente dos portugueses na região por volta de 1557. Foto: Divulgação
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Macau atrai turistas com uma ampla oferta de cassinos e resorts de luxo, que têm grande peso na economia local. O território tornou-se um dos principais centros mundiais de jogos de azar e também reúne atrações históricas ligadas à presença portuguesa. Foto: Kon Zografos pixabay