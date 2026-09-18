David Copperfield completa 70 anos em meio a mudanças na carreira

Entre os números mais lembrados de sua carreira está o desaparecimento da Estátua da Liberdade, apresentado em 1983 diante de uma plateia ao vivo. Copperfield também ficou conhecido por atravessar a Muralha da China e por escapar da prisão de Alcatraz durante uma apresentação. Outro momento marcante foi a levitação sobre o Grand Canyon, um dos truques mais complexos já produzidos por ele. Foto: Reprodução / Instagram