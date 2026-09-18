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Laca: técnica milenar transforma objetos em verdadeiras obras de arte

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Redação Flipar
  • O termo laca pode designar diferentes tipos de revestimento, mas a tradição asiática mais antiga utiliza uma resina natural obtida da seiva de determinadas árvores. Depois de aplicada e endurecida adequadamente, ela forma uma superfície resistente, lisa e brilhante.
    O termo laca pode designar diferentes tipos de revestimento, mas a tradição asiática mais antiga utiliza uma resina natural obtida da seiva de determinadas árvores. Depois de aplicada e endurecida adequadamente, ela forma uma superfície resistente, lisa e brilhante. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O uso da laca na China remonta a milhares de anos. Descobertas arqueológicas revelaram objetos revestidos com o material desde o período Neolítico. Com o passar dos séculos, a técnica ganhou enorme sofisticação e passou a ser empregada também em peças artísticas e cerimoniais.
    O uso da laca na China remonta a milhares de anos. Descobertas arqueológicas revelaram objetos revestidos com o material desde o período Neolítico. Com o passar dos séculos, a técnica ganhou enorme sofisticação e passou a ser empregada também em peças artísticas e cerimoniais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A laca tradicional do leste asiático é produzida a partir da seiva de árvores da família Anacardiaceae, especialmente Toxicodendron vernicifluum. Pequenas incisões no tronco permitem recolher a matéria-prima, que depois passa por preparação antes de ser utilizada pelos artesãos.
    A laca tradicional do leste asiático é produzida a partir da seiva de árvores da família Anacardiaceae, especialmente Toxicodendron vernicifluum. Pequenas incisões no tronco permitem recolher a matéria-prima, que depois passa por preparação antes de ser utilizada pelos artesãos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Uma peça laqueada tradicionalmente não recebe apenas uma demão. O artesão pode aplicar sucessivas camadas muito finas, respeitando períodos de endurecimento entre elas. Trabalhos especialmente elaborados podem exigir dezenas ou até centenas de aplicações.
    Uma peça laqueada tradicionalmente não recebe apenas uma demão. O artesão pode aplicar sucessivas camadas muito finas, respeitando períodos de endurecimento entre elas. Trabalhos especialmente elaborados podem exigir dezenas ou até centenas de aplicações. Foto: Imagem gerada por i.a
  • No Japão, a laca natural é conhecida como urushi e está profundamente ligada ao artesanato tradicional. Tigelas, caixas, bandejas e outros objetos podem receber esse acabamento. Algumas técnicas ainda acrescentam ouro, prata ou outros materiais para criar delicados desenhos decorativos.
    No Japão, a laca natural é conhecida como urushi e está profundamente ligada ao artesanato tradicional. Tigelas, caixas, bandejas e outros objetos podem receber esse acabamento. Algumas técnicas ainda acrescentam ouro, prata ou outros materiais para criar delicados desenhos decorativos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Embora a laca vermelha seja uma das mais reconhecíveis, o universo desse artesanato inclui preto, dourado e outras tonalidades. Técnicas de pintura, incrustação, gravação e aplicação de metais ampliaram enormemente as possibilidades visuais das peças ao longo dos séculos.
    Embora a laca vermelha seja uma das mais reconhecíveis, o universo desse artesanato inclui preto, dourado e outras tonalidades. Técnicas de pintura, incrustação, gravação e aplicação de metais ampliaram enormemente as possibilidades visuais das peças ao longo dos séculos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A palavra “laca” hoje também é empregada para acabamentos modernos que não utilizam a seiva tradicional asiática. Móveis e objetos contemporâneos podem receber pinturas de alto brilho chamadas de laqueadas, enquanto artesãos continuam preservando as antigas técnicas de laca natural.
    A palavra “laca” hoje também é empregada para acabamentos modernos que não utilizam a seiva tradicional asiática. Móveis e objetos contemporâneos podem receber pinturas de alto brilho chamadas de laqueadas, enquanto artesãos continuam preservando as antigas técnicas de laca natural. Foto:
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