Celebridades e TV
Andréa Beltrão completa 63 anos e estreia em novo filme nos cinemas
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O aniversário de Andréa coincide com a estreia nacional do filme "Antártida", que chegou aos cinemas brasileiros no dia 17 de setembro de 2026. O longa é dirigido por Bruno Safadi, com roteiro de Claudia Jouvin, e tem no elenco nomes como a própria Andréa, Leandra Leal, Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Antonio Calloni e Tatiana Tibúrcio. Foto: Divulgação
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"Antártida" acompanha os integrantes de uma base brasileira de pesquisa no continente antártico, cuja rotina é transformada após um crime grave cometido na primeira noite de uma missão de inverno. Na trama, a subcomandante Elisabeth, papel de Andréa Beltrão, lidera uma investigação para identificar o responsável por um ataque contra uma cientista da estação. Foto: Repordução Youtube
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Além disso, Andréa Beltrão passou, no final de julho de 2026, por uma cirurgia de emergência no pé esquerdo, após conviver por cerca de cinco anos com dores causadas por uma lesão osteocondral no domo do tálus. O procedimento a obrigou a ficar seis semanas sem apoiar o pé no chão e a cancelar alguns compromissos. A atriz já retomou as atividades e, em setembro, voltou a nadar no mar na praia de Copacabana, com o auxílio de um instrutor. Foto: Repordução Youtube
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A carreira artística de Andréa Beltrão começou em 1976, no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro. Aos 14 anos, ela interpretou o personagem João Grilo na montagem de "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna. Na sequência, integrou o grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone. Foto: Domínio Público
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Andréa estreou na televisão em 1981, com uma participação na novela "Ciranda de Pedra", da TV Globo. A fama nacional veio em 1985, quando interpretou Zelda Scott na série "Armação Ilimitada". A partir desse trabalho, passou a ser convidada para papéis de maior destaque em novelas e séries da emissora. Foto: Divulgação TV Globo
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Entre os papéis mais conhecidos da atriz está Marilda, cabeleireira e melhor amiga de Nenê, interpretada por Marieta Severo, na série "A Grande Família", exibida pela TV Globo entre 2001 e 2014. A personagem também era chefe de Bebel e viveu um romance com Tuco ao longo da trama. Foto: Divulgação TV Globo
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Na série "Tapas e Beijos", exibida pela TV Globo entre 2011 e 2015, Andréa Beltrão interpretou Sueli, vendedora da loja de noivas Djalma Noivas, em Copacabana, ao lado de Fátima, papel de Fernanda Torres. A trama acompanhava a amizade das duas personagens e as situações amorosas vividas por elas. A produção teve cinco temporadas e 169 episódios. Foto: Divulgação TV Globo
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