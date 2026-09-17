Quando a atuação não convenceu: astros que enfrentaram duras críticas por seus papéis

Dakota Johnson – Cinquenta Tons de Cinza (2015) Aqui, abrimos um parêntese. Dakota Johnson aparece com frequência em listas e discussões sobre atuações ruins por Anastasia Steele, papel que teve enorme repercussão. Mas a recepção não foi unânime: críticos de veículos como Vanity Fair e The New Yorker elogiaram seu desempenho. Por isso, classificá-la simplesmente como exemplo de “má atuação” não retrata por completo a crítica da época. Foto: Reprodução de cena