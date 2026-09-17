Maior estátua de Jesus Cristo do Brasil não é o famoso Cristo Redentor

Cristo Redentor de Águas de Lindóia (SP) – Inaugurada na década de 1990, a réplica do Cristo carioca fica no Morro do Cruzeiro, a cerca de 1.200 metros de altitude. Conhecido como Mirante do Cristo, o local oferece uma vista panorâmica da cidade e da Serra da Mantiqueira e pode ser acessado de carro ou pela trilha Caminho do Silêncio. Foto: Divulgação