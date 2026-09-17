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Maior estátua de Jesus Cristo do Brasil não é o famoso Cristo Redentor
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A construção do Cristo Protetor, iniciada em 2019, foi financiada por doações de pessoas, empresas e entidades, sem o emprego de recursos públicos. O Brasil possui diversas estátuas monumentais de Jesus Cristo, erguidas em diferentes cidades e regiões. As obras refletem a forte presença do cristianismo no país e também se tornaram atrações turísticas. Veja onde ficam algumas delas: Foto: Instagram @cristoprotetor.oficial
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Cristo Redentor de Taubaté (SP) – Inaugurado em 1956, o monumento de 23 metros foi executado por Octaviano Papaiz. O local abriga a Capela de Nossa Senhora da Paz e oferece vista para Taubaté, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. É um dos principais pontos turísticos da cidade. Foto: Divulgação
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Cristo Redentor de Francisco Beltrão (PR) – Inaugurada em 17 de abril de 1992, a estátua fica no Morro do Calvário, no bairro Cango. Adquirida em Campinas, atrai fiéis especialmente durante a Semana Santa e oferece uma vista panorâmica da cidade. Foto: Divulgação
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Cristo Redentor de Águas de Lindóia (SP) – Inaugurada na década de 1990, a réplica do Cristo carioca fica no Morro do Cruzeiro, a cerca de 1.200 metros de altitude. Conhecido como Mirante do Cristo, o local oferece uma vista panorâmica da cidade e da Serra da Mantiqueira e pode ser acessado de carro ou pela trilha Caminho do Silêncio. Foto: Divulgação
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Cristo Rei de Currais Novos (RN) – Trazida da França e inaugurada em 1937, a imagem foi doada pelo coronel Manoel Salustino e por sua esposa, Ananília Regina. Réplica em menor escala do Cristo Redentor carioca, fica na Praça Cristo Rei, no centro da cidade, e tornou-se um símbolo religioso e turístico local. Foto: Reprodução do Youtube
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Cristo Luz de Balneário Camboriú (SC) – Inaugurado em 4 de outubro de 1997, o monumento possui 33 metros de altura e 22 de largura. Feito de argamassa, ferro, aço e cimento, segura um canhão de luz que simboliza o sol e projeta um feixe sobre a cidade. À noite, a estátua recebe iluminação colorida. Foto: Instagram @cristoluzbc
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Cristo Redentor de Colatina (ES) – Inaugurado em 1976, o monumento possui 35,5 metros: 20 da imagem e 15,5 do pedestal. Construído pelo artista Antônio Francisco Moreira, fica no bairro Bela Vista e oferece uma vista panorâmica da cidade. Após permanecer fechado por anos, foi revitalizado e reaberto à visitação em 2025. Foto: Divulgação
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Cristo Rei de Cajazeiras (PB) – Instalada em 15 de junho de 1939 no morro que recebeu seu nome, a estátua foi doada por Silvino Bandeira de Melo e tornou-se um símbolo da cidade. Em 2026, a prefeitura avançou com um projeto de revitalização da área, incluindo a seleção de um novo monumento para o local. Foto: Reprodução Rede Social
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Cristo Redentor de Sobral (CE) – O monumento integra o Novo Alto do Cristo, complexo inaugurado em 2019 após a restauração da estátua e a reurbanização do entorno. O espaço possui escadaria de ligação com o Centro, mirantes, anfiteatro, playground, academia ao ar livre e rampas de acesso, combinando turismo, lazer e convivência Foto: Flickr Inovar Produtora
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Cristo Redentor de Itaperuna (RJ) – Em 2021, tornou-se o primeiro monumento brasileiro reconhecido oficialmente como “irmão” do Cristo do Corcovado. Projetada por Antônio Francisco Moreira, a estátua fica no Morro do Castelo. A cerimônia de geminação também marcou a inauguração de um memorial aos pés do monumento. Foto: Divulgação
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Cristo Redentor de Itaperuna (RJ) – Em 2021, tornou-se o primeiro monumento brasileiro reconhecido oficialmente como “irmão” do Cristo do Corcovado. Projetada por Antônio Francisco Moreira, a estátua fica no Morro do Castelo. A cerimônia de geminação também marcou a inauguração de um memorial aos pés do monumento. Foto: - Divulgação
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Cristo Redentor de Elói Mendes (MG) – Concluído em 2010, o monumento possui 39,5 metros de altura total: 31,5 metros da imagem e oito do pedestal. Criada pelo escultor cearense Genésio Gomes Moura, a obra de braços levemente arqueados parece abraçar a cidade. Foto: Paulo JC Nogueira/Wikimedia Commons
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Cristo Redentor do Rio de Janeiro (RJ) – Inaugurado em 12 de outubro de 1931, fica no Corcovado, a 709 metros de altitude, e foi eleito uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo. Projetado por Heitor da Silva Costa, com participação de Carlos Oswald, Paul Landowski e outros profissionais, pode ser acessado por trem ou vans oficiais. Elevadores e escadas rolantes conduzem os visitantes até o mirante. Foto: Artyominc / Wikimedia Commons
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