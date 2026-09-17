Livro resgata atuação dos padres-operários que se infiltraram nas fábricas e desafiaram a ditadura militar no Brasil

O trecho mostra como os padres desenvolveram uma experiência comunitária baseada na divisão de tarefas. O grupo funcionava de forma semelhante a uma república: os religiosos mais jovens cumpriam jornadas nas fábricas e contribuíam para as despesas da casa, enquanto os mais experientes cuidavam da organização do espaço, preparavam as refeições e atuavam na evangelização dos moradores do bairro. Foto: Imagem gerada por IA