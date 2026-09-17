Cissa Guimarães visita pontos turísticos de Mato Grosso do Sul ao lado do marido

Cissa Guimarães perdeu o filho caçula, Rafael Mascarenhas, atropelado dentro do Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em 20 de julho de 2010, aos 18 anos. O jovem andava de skate com amigos no momento do acidente, já que o túnel estava fechado para manutenção na ocasião. O motorista Rafael Bussamra atingiu Rafael em alta velocidade e deixou o local sem prestar socorro. Em 2023, treze anos depois, Bussamra e o pai dele, Roberto Bussamra, foram presos após condenação pela Justiça. Foto: Reprodução / Instagram