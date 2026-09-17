Estilo de Vida
Andorra: pequeno país dos Pirineus surpreende com paisagens, cultura e qualidade de vida
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Andorra ocupa apenas 468 km² e está entre os menores países da Europa. Localizado nos Pireneus, entre França e Espanha, o pequeno principado apresenta elevado nível de renda por habitante. Seu PIB per capita supera os US$ 40 mil, colocando Andorra entre as economias de alta renda. Foto: Flickr Vítor Ribeiro
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Andorra foi historicamente associada à condição de paraíso fiscal, mas adotou reformas para ampliar a transparência e a cooperação tributária internacional. A baixa tributação continua sendo um dos atrativos de sua economia. O país também recebe empresas internacionais, como a KPMG, que mantém um escritório em Andorra la Vella. Foto: Flickr Stephen Downes
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Andorra tem cerca de 83 mil habitantes e está entre os países menos populosos do mundo. Apesar do território e da população reduzidos, destaca-se pela longevidade: a expectativa de vida ao nascer é de aproximadamente 84 anos, uma das mais elevadas internacionalmente. Foto: Flickr Raúl Alejandro Rodríguez
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Avenida Meritxell – É a principal via comercial de Andorra la Vella e concentra grande variedade de lojas. Ao longo da avenida, encontram-se estabelecimentos de moda, perfumaria, eletrônicos, joias, acessórios, bebidas e outros produtos, tornando a região um dos principais pontos de compras do país. Foto: Flickr Miquel Costa
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Andorra oferece salários relativamente altos em comparação com vários países europeus. Esse cenário, aliado à segurança e à qualidade de vida, pode despertar em alguns visitantes o interesse em se estabelecer no país em busca de oportunidades de trabalho. Foto: Rauletemunoz / Wikimedia Commons
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Isso tem grande impacto na demografia de Andorra, onde os cidadãos andorranos representam pouco mais de um terço da população. Entre os estrangeiros, os espanhóis formam o grupo mais numeroso, seguidos por portugueses e franceses. Foto: Flickr Vítor Ribeiro
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O catalão é o idioma oficial de Andorra. Mas, por reunir moradores de diferentes origens, também é comum ouvir espanhol, francês e português no país. O português tem presença significativa devido à numerosa comunidade de imigrantes de Portugal. Foto: Pixabay
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Como está nas Cordilheiras dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelas paisagens montanhosas. As estações de esqui estão entre seus principais atrativos turísticos, com uma extensa rede de pistas. O turismo ligado à neve e às montanhas tem peso importante na economia do país. Foto: Flickr AjenKandy
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Outros importantes pontos turísticos incluem a Casa de la Vall, edifício histórico construído no fim do século XVI. O local foi sede do Parlamento de Andorra por séculos e hoje funciona principalmente como espaço histórico e de visitação. Foto: Flickr Juan Manuel Hervás
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Entre outras atrações estão o lago artificial de Engolasters e as igrejas de Sant Joan de Caselles e Sant Esteve. Os templos preservam importantes elementos da arquitetura e da arte românicas, características marcantes do patrimônio cultural de Andorra. Foto: Shachar Geva - wikimedia commons
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Andorra preserva tradições folclóricas como o contrapàs e a marratxa, presentes em festas populares, especialmente em Sant Julià de Lòria. Na música, o Festival Internacional de Jazz de Escaldes-Engordany é um dos destaques da programação cultural do país. Foto: Flickr Comú de Sant Julià de Lòria
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O país também se destaca pelas belezas naturais. O Vale de Madriu-Perafita-Claror é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2004 e reúne lagos, rios, florestas e pastagens. A vegetação de Andorra varia conforme a altitude, de formações mediterrâneas a ambientes alpinos. Foto: Flickr David Samuel Santos
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.A região também atrai praticantes de atividades ao ar livre. A rota Coronallacs tem cerca de 90 km e costuma ser percorrida em cinco dias. Andorra ainda oferece opções de passeios a cavalo, escalada, pesca e, no inverno, esqui de montanha. Foto: Fermi Azcona Vilatobà / Wikimedia Commons
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Na gastronomia, Andorra valoriza ingredientes como cogumelos, carnes e embutidos. Entre os pratos tradicionais estão a escudella, ensopado preparado com carnes e legumes, e os caracóis. Outro destaque é o trinxat (foto), feito com batata, repolho e bacon. Foto: Flickr Sílvia Martín