Lola Young estreia no Brasil com show no Rock in Rio 2026

Durante o show, Young chorou ao cantar a música "Spiders", diante da reação do público. A cantora também comentou sobre a importância da conexão entre artista e plateia em contraponto ao avanço da inteligência artificial. Ao fim do show, ela disse ter visto a melhor e a maior plateia de sua vida. Entretanto, a apresentação teve alguns problemas técnicos que atrasaram seu início. Foto: Reprodução Youtube