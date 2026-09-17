Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Lola Young estreia no Brasil com show no Rock in Rio 2026

RF
Redação Flipar
  • Durante o show, Young chorou ao cantar a música
    Durante o show, Young chorou ao cantar a música "Spiders", diante da reação do público. A cantora também comentou sobre a importância da conexão entre artista e plateia em contraponto ao avanço da inteligência artificial. Ao fim do show, ela disse ter visto a melhor e a maior plateia de sua vida. Entretanto, a apresentação teve alguns problemas técnicos que atrasaram seu início. Foto: Reprodução Youtube
  • Nascida em 4 de janeiro de 2001, em Londres, Lola Emily Mary Young cresceu no sul da capital britânica. Ela estudou na BRIT School, escola que também formou artistas como Adele e Amy Winehouse. A trajetória musical da cantora começou ainda na adolescência, em competições de talentos no Reino Unido.
    Nascida em 4 de janeiro de 2001, em Londres, Lola Emily Mary Young cresceu no sul da capital britânica. Ela estudou na BRIT School, escola que também formou artistas como Adele e Amy Winehouse. A trajetória musical da cantora começou ainda na adolescência, em competições de talentos no Reino Unido. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em 2016, Young venceu a categoria abaixo de 16 anos do concurso Open Mic UK e chegou à final do programa
    Em 2016, Young venceu a categoria abaixo de 16 anos do concurso Open Mic UK e chegou à final do programa "Got What It Takes?", da emissora britânica CBBC. Seu primeiro single foi lançado em outubro de 2019. Nos anos seguintes, ela lançou os EPs "Intro", "Renaissance" e "After Midnight". A cantora também soma singles como "Don't Hate Me" e "Conceited". Foto: Reprodução Youtube
  • A discografia de Young conta com os álbuns
    A discografia de Young conta com os álbuns "My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely", de 2023; "This Wasn't Meant For You Anyway", de 2024; e "I'm Only F**king Myself", de 2025. O primeiro trouxe referências ao transtorno esquizoafetivo diagnosticado na artista. Foto: Reprodução / Instagram
  • O single
    O single "Messy" é o maior sucesso da carreira de Young, com certificação dupla de platina e mais de 1 bilhão de streams no Spotify. A faixa alcançou a 14ª posição da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e passou quatro semanas no topo da parada britânica UK Official Singles Chart. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em fevereiro de 2026, a canção levou o Grammy de Melhor Performance Pop Solo. Young também foi indicada na categoria Artista Revelação, mas não venceu o prêmio. No entanto, a cantora conquistou o BRIT Award de Artista Revelação Britânica e um Ivor Novello na categoria de obra mais executada.
    Em fevereiro de 2026, a canção levou o Grammy de Melhor Performance Pop Solo. Young também foi indicada na categoria Artista Revelação, mas não venceu o prêmio. No entanto, a cantora conquistou o BRIT Award de Artista Revelação Britânica e um Ivor Novello na categoria de obra mais executada. Foto: Reprodução Youtube
  • Em setembro de 2025, Young desmaiou no palco do festival All Things Go, em Nova York, durante uma apresentação. Após o episódio, ela anunciou um afastamento dos palcos para cuidar da própria saúde. A cantora cancelou compromissos previstos, incluindo uma apresentação no Lollapalooza. O retorno aos palcos ocorreu de forma gradual ao longo de 2026.
    Em setembro de 2025, Young desmaiou no palco do festival All Things Go, em Nova York, durante uma apresentação. Após o episódio, ela anunciou um afastamento dos palcos para cuidar da própria saúde. A cantora cancelou compromissos previstos, incluindo uma apresentação no Lollapalooza. O retorno aos palcos ocorreu de forma gradual ao longo de 2026. Foto: Reprodução / Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay