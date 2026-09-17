Celebridades e TV
Greta Garbo: mistérios, sucessos e curiosidades da estrela que abandonou Hollywood
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Em 1999, inclusive, ela ficou em quinto lugar na lista do American Film Institute das maiores atrizes do cinema e, além disso, foi indicada 4 vezes ao Oscar de Melhor Atriz e recebeu um prêmio honorário da Academia em 1955 por suas atuações e contribuições para o cinema. A seguir, saiba mais sobre essa lenda de Hollywood. Foto: Divulgação
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Greta Garbo, cujo nome de batismo é Greta Lovisa Gustafsson, nasceu em 18 de setembro de 1905, em Estocolmo, Suécia, e seu nascimento foi uma surpresa para os pais, que já tinham dois filhos. Foto: brightfreak por Pixabay
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O pai de Greta era um trabalhador braçal que frequentemente ficava desempregado e tinha saúde frágil, e, por isso, enfrentavam dificuldades financeiras. Depois que o pai ficou doente, quando ela tinha 13 anos, ela precisou abandonar a escola para cuidar dele. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Dois anos depois, ele morreu e Greta conseguiu um emprego como vendedora em uma loja de departamentos sueca. Para ajudar a promover a linha de roupas masculinas, Greta estrelou um comercial, e seu talento chamou a atenção, e, assim, ela conseguiu seu primeiro papel em um filme, em 1922. Logo depois, Greta ganhou uma bolsa de estudos no prestigiado Teatro Dramático Real, a principal escola da Suécia para aspirantes a atores. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Mas ela decidiu parar os estudos ao conhecer o diretor Mauritz Stiller, o principal diretor de cinema mudo da Suécia, que a queria no filme "A Lenda de Gosta Berling", de 1924. Foi Stiller quem a orientou a usar o sobrenome Garbo. Foto: Domínio público
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Em 1925, conseguiu para ela um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, o famoso estúdio MGM. Assim, com 19 anos, ela se mudou para os Estados Unidos para tentar carreira em Hollywood e rapidamente se tornou uma estrela. Desde sua chegada, ela evitou revelar detalhes sobre sua vida pessoal para a imprensa. Ela concedeu sua última entrevista nos Estados Unidos em 1927. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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O primeiro filme americano de Garbo, "Laranjais em Flor", de 1926, no qual ela interpretou uma camponesa espanhola desesperada para se tornar uma estrela da ópera, foi um sucesso, e sua expressividade em filmes mudos levou a MGM a assinar um contrato de exclusividade com a atriz. Para a MGM, Garbo era o maior trunfo do estúdio. Seus três primeiros filmes representaram 13% dos lucros da empresa entre 1925 e 1926 e, nessa época, depois de uma disputa com o estúdio, conseguiu um novo contrato e com Foto: Divulgação
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No restante da década de 1920, Garbo atuou em dramas românticos populares como “A Mulher Divina”, “Mulher de Brio", “A Dama Misteriosa” e "O Beijo". Ela também contracenou várias vezes com John Gilbert, com quem teve um relacionamento amoroso fora das telas, chamando a atenção do público e da imprensa. Foto: Divulgação
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Com o surgimento do cinema falado, a MGM tinha dúvidas se o forte apelo de Garbo fosse continuar, devido ao seu sotaque e rouquidão, mas decidiu arriscar e, em 1930, Garbo estreou no cinema falado com "Anna Christie". O estúdio promoveu o filme com o famoso slogan “Garbo fala!”, e suas primeiras palavras em cena foram “Me dê um uísque”. No mesmo ano, ela também estrelou "Romance". Por ambas as atuações, Garbo recebeu indicações ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
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Outras atuações notáveis de sua carreira foram nos filmes "Rainha Cristina", "Anna Karenina", "A Dama das Camélias", pelo qual recebeu sua terceira indicação ao Oscar, "O Romance de Madame Walewska" e "Ninotchka", pelo qual recebeu sua quarta e última indicação ao maior prêmio do cinema. Foto: Divulgação
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No fim dos anos 1930, a popularidade de Greta Garbo havia diminuído nos Estados Unidos, mas ela voltou ao sucesso com a comédia “Ninotchka” (1939). Seu filme seguinte, “Duas Vezes Meu” (1941), foi duramente criticado e acabou sendo o último de sua carreira. Garbo ainda cogitou novos projetos, mas nunca mais voltou às telas. Foto: Divulgação
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Longe dos holofotes – Garbo nunca se casou e, após deixar o cinema, levou uma vida bastante reservada. Estabeleceu-se em Nova York, onde costumava fazer longas caminhadas pelas ruas de Manhattan, embora ainda despertasse a atenção de fotógrafos e admiradores. Também investiu seu dinheiro e formou uma valiosa coleção de obras de arte e antiguidades Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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No fim da década de 1980, Garbo enfrentou problemas de saúde, incluindo insuficiência renal, e passou a fazer diálise. Ela morreu em 15 de abril de 1990, aos 84 anos, em um hospital de Nova York. Em 2012, centenas de objetos pessoais da atriz foram levados a leilão. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Em 2017, a Sotheby’s colocou à venda 36 cartas escritas por Garbo principalmente nas décadas de 1930 e 1940. Nas mensagens enviadas à amiga Märta Wachtmeister, ela relatava sua solidão, a saudade da Suécia e a insatisfação com Hollywood, incluindo críticas às mudanças feitas em “Duas Vezes Meu” (1941). Foto: flickr - ajay_suresh