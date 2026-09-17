Matthew Rhys conquista dois Emmys de atuação e faz história na premiação

Depois, ele estrelou "The Americans", série da FX que teve seis temporadas e foi exibida entre 2013 e 2018. Na produção, deu vida a Philip Jennings, um espião soviético infiltrado nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O personagem fingia ser um cidadão americano e mantinha uma família aparentemente perfeita ao lado da esposa, Elizabeth Jennings, interpretada por Keri Russell, também uma espiã russa, e dos filhos, Paige e Henry. Foto: FX Networks / Divulgacao