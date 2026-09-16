Da Finlândia ao Paraguai: veja quais são 10 melhores sopas do mundo em 2026, segundo o TasteAtlas

10º) Caldo de queso (México): O caldo de queso é uma sopa tradicional do estado de Sonora, no norte do México. A receita combina cubos de queijo, batata, tomate, cebola e pimenta em um caldo saboroso, geralmente preparado com leite ou outros ingredientes que contribuem para a cremosidade. O queijo é acrescentado no final para manter sua textura característica. Foto: Magnific/chandlervid85