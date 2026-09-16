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Da Finlândia ao Paraguai: veja quais são 10 melhores sopas do mundo em 2026, segundo o TasteAtlas
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10º) Caldo de queso (México): O caldo de queso é uma sopa tradicional do estado de Sonora, no norte do México. A receita combina cubos de queijo, batata, tomate, cebola e pimenta em um caldo saboroso, geralmente preparado com leite ou outros ingredientes que contribuem para a cremosidade. O queijo é acrescentado no final para manter sua textura característica. Foto: Magnific/chandlervid85
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9º) Lohikeitto (Finlândia): A lohikeitto é uma sopa finlandesa de salmão que combina peixe, batata, cenoura, alho-poró e caldo cremoso. O prato costuma receber endro, erva muito presente na culinária nórdica, que acrescenta aroma fresco à preparação. É uma receita simples, nutritiva e especialmente associada à cozinha doméstica finlandesa. Foto: Reprodução
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8º) Lanzhou lamian (China): O Lanzhou lamian é uma especialidade da cidade de Lanzhou, na província de Gansu, famosa pelo macarrão puxado à mão. A sopa costuma ter caldo de carne bovina, macarrão artesanal, rabanete branco, coentro e óleo de pimenta. A preparação segue uma tradição culinária muçulmana chinesa ligada à comunidade Hui. Foto: Panoramio - Jiaqian AirplaneFan
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7º) Tom kha gai (Tailândia): A tom kha gai é uma sopa tailandesa que combina frango, leite de coco, galanga, capim-limão e folhas de limão-kaffir. O caldo reúne sabores cremosos, aromáticos, ácidos e levemente picantes. É um prato bastante conhecido fora da Tailândia e costuma ser servido com arroz. Foto: Reprodução
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6º) Sinigang na baboy (Filipinas): O sinigang na baboy é uma sopa filipina feita com carne de porco e um caldo marcado pelo sabor azedo. Tamarindo é um dos ingredientes mais tradicionais para conferir essa acidez, embora outras frutas também possam ser utilizadas. Legumes como rabanete, quiabo, berinjela e vagem costumam completar a receita. Foto: Reprodução/Taste to Share PH
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5º) Tonkotsu ramen (Japão): O tonkotsu ramen é famoso pelo caldo branco e espesso feito a partir da longa cocção de ossos de porco. O processo extrai gordura, colágeno e outros componentes dos ossos, criando uma sopa de sabor intenso. O prato costuma levar macarrão, chashu, cebolinha, ovo e outros ingredientes. Foto: Frank from 5 AM Ramen/Unsplash
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4º) Yokohama-Style Ramen (Japão): O ramen ao estilo de Yokohama, conhecido como Ie-kei ramen, surgiu na cidade japonesa na década de 1970. A sopa combina caldo de ossos de porco com molho de soja, criando uma base cremosa, salgada e bastante encorpada. Geralmente leva macarrão espesso, alga nori, espinafre e carne de porco. Foto: Reprodução/YouTube Viagem ao Japão
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3º) Soto Betawi (Indonésia): Essa é uma sopa tradicional de Jacarta preparada com carne bovina e um caldo rico, que pode levar leite de coco ou leite, além de especiarias. O resultado é uma combinação cremosa e aromática, geralmente acompanhada de tomate, batata e outros complementos. É um dos pratos mais conhecidos da culinária betawi. Foto: Reprodução/Chocolates & Chai
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2º) Beyran çorbas? (Turquia): A beyran çorbas? é um caldo típico de Gaziantep, no sudeste da Turquia, feito com carne de cordeiro, caldo e gordura, além de alho e pimenta. O preparo costuma ser servido muito quente e tem sabor intenso e picante. É tradicionalmente consumida no café da manhã, sobretudo em estabelecimentos especializados. Foto: Shourav Sheikh/Unsplash
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1º) Vori-vori (Paraguai): O vori-vori é uma sopa tradicional paraguaia preparada com caldo de carne ou frango, legumes e pequenas bolinhas de massa de milho e queijo. As bolinhas, chamadas vori-vori, dão ao prato sua principal característica e uma textura mais encorpada. A receita é associada à culinária caseira e às tradições de séculos passados do Paraguai. Foto: Maggi Paraguay/Unsplash
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