Galeria
Golfos: gigantes da natureza que movimentam economias e conectam o mundo
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Conheça agora alguns dos golfos mais importantes do mundo, que se destacam por sua influência na história, na cultura e na economia das regiões onde estão localizados. Foto: Un-Cruise Adventures wikimedia commons
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Golfo do México – Localizado entre Estados Unidos, México e Cuba, está entre os maiores golfos do planeta. Tem enorme importância econômica, com intensa navegação comercial, grandes portos, pesca e exploração de petróleo e gás. Foto: flickr David Boudreaux
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Golfo Pérsico – Localizado entre o Irã e a Península Arábica, concentra algumas das maiores reservas de petróleo e gás do planeta. Suas rotas marítimas são estratégicas para o transporte de energia e têm enorme importância para a economia mundial. Foto: PH2 Elliot, U.S. Navy domínio público
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Golfo de Omã – Situado entre o Irã, Omã e os Emirados Árabes Unidos, conecta o Mar da Arábia ao Estreito de Ormuz. Sua posição estratégica faz dele uma importante rota para o transporte marítimo internacional, especialmente de petróleo e gás. Foto: US Navy - wikimedia commons
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Golfo de Bengala – Localizado no nordeste do Oceano Índico, banha países como Índia, Bangladesh e Mianmar. Destaca-se pela biodiversidade, pela pesca e por importantes rotas marítimas e portos que movimentam o comércio regional. Foto: Harshakamanuru wikimedia commons
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Golfo da Guiné – Localizado na costa oeste da África, banha diversos países e concentra importantes reservas de petróleo e gás. Também se destaca pela biodiversidade marinha, pela pesca e por rotas comerciais estratégicas no Oceano Atlântico. Foto: Francisco Anzola - Elmina Castle wikimedia commons
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Golfo da Califórnia: Entre a península da Baixa Califórnia e o México continental, conhecido por sua rica biodiversidade e importância para o turismo e pesca na região. Foto: Ana Beatriz Vega González wikimedia commons
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Golfo de Áden – Localizado entre o Iêmen e o Chifre da África, conecta o Mar Arábico ao Mar Vermelho pelo Estreito de Bab el-Mandeb. É uma passagem estratégica para o comércio marítimo mundial, especialmente nas rotas entre a Ásia e a Europa. Foto: U.S. Department of Defense wikimedia commons
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Golfo de Leão – Localizado no Mediterrâneo, junto à costa sul da França, estende-se aproximadamente da região dos Pireneus até Toulon. Tem importância para a pesca, a navegação, o turismo e as atividades portuárias, além de abrigar ecossistemas marinhos relevantes. Foto: Spedona - wikimedia commons
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Golfo de Cádiz – Localizado no Atlântico, entre o sul de Portugal e o sudoeste da Espanha, fica próximo à entrada do Estreito de Gibraltar. Sua posição tornou a região importante para a navegação ao longo da história e ainda hoje para as rotas marítimas entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Foto: U.S.Navy domínio público
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Golfo de Taranto – Localizado no sul da Itália, integra o Mar Jônico e banha áreas da Puglia, Basilicata e Calábria. Marcado por uma longa história ligada à navegação e às antigas colônias gregas, mantém importância para a pesca, os portos e a economia regional. Foto: LANZATE - TARANTO-ITALIA wikimedia commons
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Golfo de Carpentária – Localizado no norte da Austrália, entre a Península do Cabo York e o Território do Norte, destaca-se pela pesca e pela biodiversidade. A região também possui forte importância cultural para diversos povos aborígenes que vivem em suas áreas costeiras. Foto: gondwananet.com wikimedia commons
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Golfo da Tailândia – Localizado no Sudeste Asiático, é cercado por Tailândia, Camboja, Vietnã e Malásia. Tem grande importância para a pesca, o transporte marítimo e a exploração de petróleo e gás, além de reunir destinos turísticos conhecidos por suas praias e ilhas. Foto: Slyronit - wikimedia commons
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