Golfos: gigantes da natureza que movimentam economias e conectam o mundo

Golfo de Cádiz – Localizado no Atlântico, entre o sul de Portugal e o sudoeste da Espanha, fica próximo à entrada do Estreito de Gibraltar. Sua posição tornou a região importante para a navegação ao longo da história e ainda hoje para as rotas marítimas entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Foto: U.S.Navy domínio público