Galeria
A força invisível do vidro: o impacto de um material puro, seguro e reciclável
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A transparência do vidro favorece a entrada de luz natural em residências, edifícios e estufas. A integração entre áreas internas e externas também contribui para o bem-estar. Com menos lâmpadas acesas durante o dia, há economia de energia e redução de custos. Foto: imagem gerada por i.a
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O vidro não reage com alimentos ou medicamentos, ajudando a preservar sua pureza. Também evita a migração de microplásticos e outras substâncias presentes em algumas embalagens sintéticas. Assim, conserva bebidas e mantimentos sem alterar sabor, aroma ou propriedades originais. Foto: imagem gerada por i.a
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A engenharia criou vidros temperados e laminados para resistir melhor a impactos. A têmpera térmica pode tornar o material até cinco vezes mais resistente que o vidro comum. Em caso de quebra, ele se fragmenta em pequenos pedaços menos cortantes, reduzindo o risco de ferimentos graves. Foto: imagem gerada por i.a
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Painéis duplos ou insulados ajudam a bloquear ruídos urbanos e estabilizar a temperatura interna. Eles reduzem a entrada de calor no verão e conservam o aquecimento durante o inverno. Assim, diminuem o uso do ar-condicionado, os gastos com energia e a pegada de carbono. Foto: imagem gerada por i.a
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O vidro pode ser reciclado repetidas vezes sem perder qualidade ou transparência. O uso de cacos na produção economiza energia e reduz a extração de novas matérias-primas. A destinação correta também diminui o lixo em aterros e gera empregos em cooperativas. Foto: imagem gerada por i.a
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Fibras ópticas e biovidros ampliaram as possibilidades das telecomunicações e da medicina. Filamentos finíssimos transmitem grandes volumes de dados por pulsos de luz, conectando diferentes continentes. Na saúde, vidros bioativos podem se integrar aos tecidos e auxiliar na regeneração óssea. Foto: imagem gerada por i.a
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O vidro também é essencial na geração de energia solar, protegendo as células fotovoltaicas contra chuva, poeira e impactos. Sua elevada transparência permite a passagem da luz necessária para produzir eletricidade. Tratamentos especiais ainda podem reduzir reflexos e aumentar o aproveitamento da radiação solar. Foto: imagem gerada por i.a
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