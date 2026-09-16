Veja quem foi Oswaldo Aranha, o brasileiro presidiu a Assembleia Geral da ONU e ajudou a criar o Estado de Israel

Ao longo das décadas seguintes, ocupou cargos como deputado federal e ministro da Fazenda, da Justiça e das Relações Exteriores, além de atuar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sua passagem por Washington, entre 1934 e 1937, quando pediu demissão por não concordar com os caminhos que o Brasil tomava com a declaração do Estado Novo. Foto: Divulgação