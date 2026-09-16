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Celebridades e TV

Adeus a grandes nomes: personalidades que morreram em 2026

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Redação Flipar
  • Robert Duvall – Vencedor do Oscar e astro de filmes como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, foi um dos atores americanos mais respeitados de sua geração. Morreu em 15 de fevereiro de 2026, aos 95 anos, em sua casa. A família não divulgou a causa.
    Robert Duvall – Vencedor do Oscar e astro de filmes como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, foi um dos atores americanos mais respeitados de sua geração. Morreu em 15 de fevereiro de 2026, aos 95 anos, em sua casa. A família não divulgou a causa. Foto: Domínio público
  • Chuck Norris – Ator, mestre de artes marciais e astro de filmes de ação, também ficou conhecido mundialmente pela série Walker, Texas Ranger. Morreu em 19 de março de 2026, aos 86 anos. A família não revelou a causa da morte.
    Chuck Norris – Ator, mestre de artes marciais e astro de filmes de ação, também ficou conhecido mundialmente pela série Walker, Texas Ranger. Morreu em 19 de março de 2026, aos 86 anos. A família não revelou a causa da morte. Foto: Instagram/@chucknorris
  • Catherine O'Hara – Atriz e comediante canadense, brilhou em produções como Esqueceram de Mim, Beetlejuice e Schitt's Creek. Morreu em 30 de janeiro de 2026, aos 71 anos, vítima de embolia pulmonar; câncer retal foi apontado como causa subjacente.
    Catherine O'Hara – Atriz e comediante canadense, brilhou em produções como Esqueceram de Mim, Beetlejuice e Schitt's Creek. Morreu em 30 de janeiro de 2026, aos 71 anos, vítima de embolia pulmonar; câncer retal foi apontado como causa subjacente. Foto: Reprodução Youtube
  • Sam Neill – O ator neozelandês ganhou fama mundial como o paleontólogo Alan Grant de Jurassic Park e atuou em mais de uma centena de produções. Morreu em 13 de julho de 2026, aos 78 anos, de pneumonia.
    Sam Neill – O ator neozelandês ganhou fama mundial como o paleontólogo Alan Grant de Jurassic Park e atuou em mais de uma centena de produções. Morreu em 13 de julho de 2026, aos 78 anos, de pneumonia. Foto: Wikimedia Commons / Governo da Nova Zelândia / Mark Tantrum
  • Tim Curry – Ator britânico de carreira marcante no cinema, teatro e televisão, eternizou o personagem Frank-N-Furter em The Rocky Horror Picture Show. Morreu em 25 de agosto de 2026, aos 80 anos, de doença arterial coronariana.
    Tim Curry – Ator britânico de carreira marcante no cinema, teatro e televisão, eternizou o personagem Frank-N-Furter em The Rocky Horror Picture Show. Morreu em 25 de agosto de 2026, aos 80 anos, de doença arterial coronariana. Foto: Alan Light wikimedia commons
  • Bonnie Tyler – A cantora galesa conquistou sucesso internacional com músicas como “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”. Morreu em 8 de julho de 2026, aos 75 anos, em Portugal, após um período de internação decorrente de complicações de uma cirurgia intestinal.
    Bonnie Tyler – A cantora galesa conquistou sucesso internacional com músicas como “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”. Morreu em 8 de julho de 2026, aos 75 anos, em Portugal, após um período de internação decorrente de complicações de uma cirurgia intestinal. Foto: Nadir Chanyshev wikimedia commons
  • Yayoi Kusama – Uma das artistas japonesas mais famosas do mundo, tornou-se conhecida pelas obras cobertas de pontos, abóboras e instalações imersivas. Morreu em 14 de agosto de 2026, aos 97 anos, em um hospital de Tóquio. A causa não foi divulgada.
    Yayoi Kusama – Uma das artistas japonesas mais famosas do mundo, tornou-se conhecida pelas obras cobertas de pontos, abóboras e instalações imersivas. Morreu em 14 de agosto de 2026, aos 97 anos, em um hospital de Tóquio. A causa não foi divulgada. Foto: Garry Knight wikimedia commons
  • Gloria Steinem – Jornalista, escritora e ativista americana, tornou-se uma das figuras mais influentes do movimento feminista nos Estados Unidos. Morreu em 2 de setembro de 2026, aos 92 anos, em sua casa em Nova York de causas naturais.
    Gloria Steinem – Jornalista, escritora e ativista americana, tornou-se uma das figuras mais influentes do movimento feminista nos Estados Unidos. Morreu em 2 de setembro de 2026, aos 92 anos, em sua casa em Nova York de causas naturais. Foto: Lynn Gilbert wikimedia commons
  • Sonny Rollins – Saxofonista americano, foi um dos gigantes do jazz e uma das últimas grandes figuras da geração que revolucionou o gênero nos anos 1950. Morreu em 25 de maio de 2026, aos 95 anos; havia sido diagnosticado com fibrose pulmonar.
    Sonny Rollins – Saxofonista americano, foi um dos gigantes do jazz e uma das últimas grandes figuras da geração que revolucionou o gênero nos anos 1950. Morreu em 25 de maio de 2026, aos 95 anos; havia sido diagnosticado com fibrose pulmonar. Foto: Yves Moch - wikimedia commons
  • Neil Sedaka – Cantor, pianista e compositor americano, marcou a música pop com sucessos como “Oh! Carol” e “Breaking Up Is Hard to Do”. Morreu em 27 de fevereiro de 2026, aos 86 anos, de doença cardiovascular aterosclerótica; insuficiência renal também contribuiu para o quadro.
    Neil Sedaka – Cantor, pianista e compositor americano, marcou a música pop com sucessos como “Oh! Carol” e “Breaking Up Is Hard to Do”. Morreu em 27 de fevereiro de 2026, aos 86 anos, de doença cardiovascular aterosclerótica; insuficiência renal também contribuiu para o quadro. Foto: AVRO - wikimedia commons
  • Clive Davis – Um dos executivos mais influentes da indústria fonográfica, ajudou a lançar ou impulsionar artistas como Whitney Houston, Alicia Keys e Aerosmith. Morreu em 22 de junho de 2026, aos 94 anos. Estava hospitalizado por problemas respiratórios.
    Clive Davis – Um dos executivos mais influentes da indústria fonográfica, ajudou a lançar ou impulsionar artistas como Whitney Houston, Alicia Keys e Aerosmith. Morreu em 22 de junho de 2026, aos 94 anos. Estava hospitalizado por problemas respiratórios. Foto: Bryan Berlin - wikimedia commons
  • David Hockney – Pintor britânico de enorme projeção internacional, tornou-se uma das figuras mais influentes da arte contemporânea ao longo de uma carreira de sete décadas. Morreu em 11 de junho de 2026, aos 88 anos, em Londres. A causa da morte não foi divulgada.
    David Hockney – Pintor britânico de enorme projeção internacional, tornou-se uma das figuras mais influentes da arte contemporânea ao longo de uma carreira de sete décadas. Morreu em 11 de junho de 2026, aos 88 anos, em Londres. A causa da morte não foi divulgada. Foto: Domínio público
  • Jesse Jackson – Líder americano dos direitos civis, trabalhou ao lado de Martin Luther King Jr. e tornou-se uma figura de destaque na luta pela igualdade racial. Morreu em 17 de fevereiro de 2026, aos 84 anos; enfrentava havia anos a paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa.
    Jesse Jackson – Líder americano dos direitos civis, trabalhou ao lado de Martin Luther King Jr. e tornou-se uma figura de destaque na luta pela igualdade racial. Morreu em 17 de fevereiro de 2026, aos 84 anos; enfrentava havia anos a paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa. Foto: AFGE - wikimedia commons
  • James Van Der Beek – O ator americano tornou-se ídolo de uma geração ao interpretar Dawson Leery, protagonista da série Dawson's Creek. Morreu em 11 de fevereiro de 2026, aos 48 anos, após enfrentar um câncer colorretal.
    James Van Der Beek – O ator americano tornou-se ídolo de uma geração ao interpretar Dawson Leery, protagonista da série Dawson's Creek. Morreu em 11 de fevereiro de 2026, aos 48 anos, após enfrentar um câncer colorretal. Foto: gdcgraphics wikimedia commons
  • Bob Weir – Guitarrista, cantor e compositor americano, foi um dos fundadores do Grateful Dead, banda fundamental da contracultura e do rock psicodélico. Morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 78 anos, depois de passar por tratamento contra um câncer.
    Bob Weir – Guitarrista, cantor e compositor americano, foi um dos fundadores do Grateful Dead, banda fundamental da contracultura e do rock psicodélico. Morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 78 anos, depois de passar por tratamento contra um câncer. Foto: The White House wikimedia commons
  • Bob Mackie – Estilista e figurinista americano, criou alguns dos visuais mais famosos de Cher e também vestiu estrelas como Barbra Streisand, Diana Ross e Tina Turner. Morreu em 14 de setembro de 2026, aos 87 anos, vítima de pneumonia.
    Bob Mackie – Estilista e figurinista americano, criou alguns dos visuais mais famosos de Cher e também vestiu estrelas como Barbra Streisand, Diana Ross e Tina Turner. Morreu em 14 de setembro de 2026, aos 87 anos, vítima de pneumonia. Foto: Larry Bessel, wikimedia commons
  • Alan Greenspan – Economista americano, presidiu o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, entre 1987 e 2006 e tornou-se uma das figuras mais influentes da economia mundial. Morreu em 22 de junho de 2026, aos 100 anos, devido a complicações da doença de Parkinson.
    Alan Greenspan – Economista americano, presidiu o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, entre 1987 e 2006 e tornou-se uma das figuras mais influentes da economia mundial. Morreu em 22 de junho de 2026, aos 100 anos, devido a complicações da doença de Parkinson. Foto: Domínio público
  • Peter Cullen – Ator e dublador canadense, tornou-se mundialmente conhecido como a voz de Optimus Prime em Transformers e também dublou o burrinho Ió, de Winnie the Pooh. Morreu em 26 de agosto de 2026, aos 85 anos, de parada cardíaca, associada a parada respiratória e outras condições de saúde.
    Peter Cullen – Ator e dublador canadense, tornou-se mundialmente conhecido como a voz de Optimus Prime em Transformers e também dublou o burrinho Ió, de Winnie the Pooh. Morreu em 26 de agosto de 2026, aos 85 anos, de parada cardíaca, associada a parada respiratória e outras condições de saúde. Foto: Jake Guild wikimedia commons
  • Oscar Schmidt – Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, o “Mão Santa” tornou-se o maior pontuador olímpico da modalidade. Morreu em 17 de abril de 2026, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
    Oscar Schmidt – Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, o “Mão Santa” tornou-se o maior pontuador olímpico da modalidade. Morreu em 17 de abril de 2026, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Foto: Sérgio (Savaman) Savarese - Flickr
  • Ted Turner – Empresário e pioneiro da televisão por assinatura, fundou a CNN e esteve por trás de canais como TNT, TCM e Cartoon Network. Morreu em 6 de maio de 2026, aos 87 anos, cercado pela família. O comunicado familiar não informou a causa.
    Ted Turner – Empresário e pioneiro da televisão por assinatura, fundou a CNN e esteve por trás de canais como TNT, TCM e Cartoon Network. Morreu em 6 de maio de 2026, aos 87 anos, cercado pela família. O comunicado familiar não informou a causa. Foto: Domínio público
  • Valentino Garavani – O estilista italiano fundou a grife Valentino e vestiu estrelas como Elizabeth Taylor, Julia Roberts e a princesa Diana. Morreu em 19 de janeiro de 2026, aos 93 anos, em sua residência em Roma. A causa da morte não foi divulgada.
    Valentino Garavani – O estilista italiano fundou a grife Valentino e vestiu estrelas como Elizabeth Taylor, Julia Roberts e a princesa Diana. Morreu em 19 de janeiro de 2026, aos 93 anos, em sua residência em Roma. A causa da morte não foi divulgada. Foto: Georges Biard wikimedia commons
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