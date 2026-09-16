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Mumford and Sons retorna ao Brasil e estreia no Rock in Rio
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O show fez parte da "Prizefighter Tour", iniciada em abril, e contou sucessos de diferentes fases da carreira da banda britânica, além de faixas do álbum mais recente do grupo. No entanto, a setlist do show teve um número menor de músicas em comparação com apresentações anteriores da turnê. Foto: Reprodução / Instagram
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O repertório incluiu sucessos como "I Will Wait", "The Cave" e "Little Lion Man", além de canções do álbum "Prizefighter" e de trabalhos anteriores, como "Babel" e "Wilder Mind". Antes de chegar ao Rio de Janeiro, a banda havia se apresentado no festival Lasso, em Montreal, no Canadá. Foto: Reprodução / Instagram
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O Mumford and Sons foi formado em Londres, no fim de 2007, por Marcus Mumford, Ben Lovett, Ted Dwane e Winston Marshall, que se conheceram em Wimbledon Common, na região sul da capital britânica. O grupo surgiu na mesma cena musical londrina que revelou nomes como Laura Marling e Noah and the Whale. Foto: Divulgação
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O álbum de estreia, "Sigh No More",foi lançado em 2009 e teve "Little Lion Man" como um de seus principais singles. O disco conquistou boa recepção da crítica e do público no Reino Unido e nos Estados Unidos, e abriu caminho para o segundo trabalho da banda, "Babel", lançado em 2012. O álbum alcançou o topo das paradas britânica e americana e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2013. Foto: Divulgação
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Em 2021, o banjoísta e guitarrista Winston Marshall anunciou sua saída da banda após uma polêmica nas redes sociais. O músico havia elogiado publicamente um livro do jornalista americano Andy Ngo e afirmou que decidiu deixar o grupo para evitar que a controvérsia afetasse os demais integrantes. Foto: Reprodução / Instagram
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Desde então, o Mumford and Sons segue como trio, formado por Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane. Já como trio, o grupo lançou "Rushmere", em 2025, produzido por Dave Cobb. O disco foi descrito pelos próprios integrantes como um retorno às raízes da banda, em referência ao local onde o grupo nasceu. Foto: Reprodução / Instagram
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O álbum "Prizefighter" chegou em 2026 e teve participações de Hozier, Gracie Abrams e Chris Stapleton. O trabalho aproxima o som da banda de uma sonoridade mais pop, sem abandonar as raízes folk que marcaram sua trajetória. Foto: Divulgação
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