Mumford and Sons retorna ao Brasil e estreia no Rock in Rio

O álbum de estreia, "Sigh No More",foi lançado em 2009 e teve "Little Lion Man" como um de seus principais singles. O disco conquistou boa recepção da crítica e do público no Reino Unido e nos Estados Unidos, e abriu caminho para o segundo trabalho da banda, "Babel", lançado em 2012. O álbum alcançou o topo das paradas britânica e americana e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2013. Foto: Divulgação