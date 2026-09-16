Economia
Entre cores, aromas e tradição: conheça os fascinantes mercados do mundo árabe
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Khan el-Khalili – Cairo, Egito: Criado no século XIV, durante o período mameluco, é um dos mercados mais famosos do Cairo. Suas ruelas reúnem lojas de joias, especiarias, artesanato e lembranças, além de cafés tradicionais que ajudam a preservar a atmosfera histórica do local. Foto: Dennis G. Jarvis - wikimedia commons
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Grand Bazaar – Istambul, Turquia: Criado no século XV, o Grande Bazar é um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo. Suas 61 ruas reúnem cerca de 4 mil lojas, que vendem tapetes, joias, cerâmicas, especiarias e uma enorme variedade de produtos. Foto: Dmgultekin wikimedia commons
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Souq Waqif – Doha, Catar: Restaurado nos anos 2000 para preservar sua arquitetura tradicional, é um dos pontos mais conhecidos de Doha. Suas vielas concentram lojas de especiarias, tecidos, perfumes e artesanato, além de restaurantes, cafés e uma área dedicada à tradicional falcoaria. Foto: Arwcheek wikimedia commons
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Muttrah Souq – Mascate, Omã: Localizado junto à Corniche de Muttrah, à beira-mar, é um dos mercados tradicionais mais conhecidos de Omã. Seus corredores estreitos reúnem lojas de incensos, especialmente o famoso olíbano, além de joias de prata, tecidos, especiarias e artesanato. Foto: Georg Karl Ell wikimedia commons
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Jemaa el-Fnaa – Marrakech, Marrocos: Mais do que um mercado, é a célebre praça situada no coração da medina de Marrakech, cercada pelos tradicionais souks. Ao longo do dia, reúne vendedores, músicos, artistas e barracas de comida, ganhando movimento ainda maior ao anoitecer. Foto: Hamed Gamaoun wikimedia commons
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Souk Al-Mubarakiya – Cidade do Kuwait, Kuwait: Considerado um dos mercados mais antigos do país, preserva parte importante da tradição comercial local. Suas lojas vendem perfumes, especiarias, roupas, joias e alimentos, enquanto cafés e restaurantes completam o movimento de suas ruas e passagens. Foto: Diego Delso wikimedia commons
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Souk El Had – Agadir, Marrocos: Com cerca de 3 mil lojas, é um dos maiores mercados urbanos do país. Em sua extensa área, comerciantes oferecem frutas, verduras, especiarias, roupas, artigos de couro, cerâmicas e móveis, entre muitos outros produtos. Foto: Adville wikimedia commons
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Souk Madinat Jumeirah – Dubai, Emirados Árabes Unidos: Inspirado nos mercados árabes tradicionais, é um complexo moderno que reúne lojas, restaurantes e cafés em meio a canais e construções de estilo regional. O espaço também oferece vistas privilegiadas para o famoso Burj Al Arab. Foto: Giggel wikimedia commons
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Souk Al Bahar – Dubai, Emirados Árabes Unidos: Localizado no Downtown Dubai, próximo ao Dubai Mall, é um complexo inspirado na arquitetura árabe tradicional. Reúne lojas de artesanato, joias e produtos decorativos, além de cafés e restaurantes voltados para o lago e a região do Burj Khalifa. Foto: Guilhem Vellut wikimedia commons
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Souk Jara – Amã, Jordânia: Realizado de forma sazonal na região de Jabal Amman, é um conhecido mercado ao ar livre da capital jordaniana. Reúne barracas de artesanato, roupas, acessórios e comidas, além de apresentações culturais e outras atrações. Foto: Producer wikimedia commons
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Souq Al Zal – Riad, Arábia Saudita: Com mais de um século de história, é um dos mercados tradicionais mais conhecidos da capital saudita. Suas lojas são famosas pelos tapetes, antiguidades, perfumes, roupas tradicionais e objetos ligados ao patrimônio cultural do país. Foto: Francisco Anzola wikimedia commons
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Souk Al-Madina – Aleppo, Síria: Com origens que remontam à Idade Média, integra o centro histórico de Aleppo e já foi considerado um dos maiores mercados cobertos do mundo. Severamente danificado durante a guerra, teve trechos restaurados e reabertos, recuperando gradualmente sua atividade comercial. Foto: Folkertherlyn wikimedia commons
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Souq Al-Hamidiyah – Damasco, Síria: Um dos mercados mais famosos da capital síria, ganhou sua configuração atual principalmente durante o período otomano. Sua extensa passagem coberta reúne lojas de tecidos, roupas, doces, especiarias e lembranças e conduz às proximidades da Mesquita dos Omíadas. Foto: Dosseman wikimedia commons
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Souk dos Habous – Casablanca, Marrocos: Localizado no tradicional bairro dos Habous, reúne lojas e oficinas sob arcadas e ao longo de pequenas ruas. O visitante encontra artesanato, roupas tradicionais, artigos de couro, babouches, objetos de cobre e especialidades da confeitaria marroquina. Foto: Fidex2020
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Souq Al-Qaisariya – Al-Hofuf, Arábia Saudita: Localizado no histórico oásis de Al-Ahsa, é um dos mercados tradicionais mais conhecidos da região. Suas passagens e lojas preservam características arquitetônicas locais e oferecem perfumes, especiarias, roupas, artesanato e as famosas tâmaras de Al-Ahsa. Foto: saudipics wikimedia commons