Entre cores, aromas e tradição: conheça os fascinantes mercados do mundo árabe

Souq Waqif – Doha, Catar: Restaurado nos anos 2000 para preservar sua arquitetura tradicional, é um dos pontos mais conhecidos de Doha. Suas vielas concentram lojas de especiarias, tecidos, perfumes e artesanato, além de restaurantes, cafés e uma área dedicada à tradicional falcoaria. Foto: Arwcheek wikimedia commons