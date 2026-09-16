Carroça-bomba, mortos e um mistério: o atentado que abalou Wall Street há 116 anos

Mais de um século depois, o atentado de 16 de setembro de 1920 continua sem uma solução definitiva. O episódio entrou para a história como um dos primeiros grandes ataques de caráter terrorista contra um centro financeiro dos Estados Unidos. As marcas deixadas pelos fragmentos da explosão ainda podem ser observadas na fachada do antigo prédio da J.P. Morgan. A ausência de um responsável oficialmente identificado mantém o caso como um dos mistérios da história de Wall Street. Foto: NortonJuster7722/Wikimedia Commons