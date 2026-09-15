Sentinelas da história: conheça fortes brasileiros que atravessaram séculos protegendo o território

Fortaleza de São José da Ponta Grossa (SC) — Erguida a partir de 1740, em Florianópolis, integrava o sistema criado para defender a Ilha de Santa Catarina. Aberta à visitação, fica entre as praias de Jurerê e do Forte e oferece ampla vista do litoral. Sua Capela de São José é a única das fortalezas da ilha que ainda mantém a função religiosa original. Foto: Lionel Baur wikimedia commons