Animais
Veneno em dose extrema: conheça algumas das serpentes mais tóxicas do mundo
-
As serpentes estão entre os animais que mais despertam medo nos seres humanos. O modo como rastejam, a rapidez de algumas espécies e a presença de presas contribuem para essa fama. Embora a maioria não represente grande perigo, algumas possuem venenos potentes, capazes de provocar envenenamentos graves e até fatais. Foto: rabe/Pixabay
-
Picadas de serpentes peçonhentas podem causar dor, dormência, fraqueza, paralisia, dificuldade para respirar, náusea, alterações cardíacas, hemorragias e outras reações graves. Os efeitos variam conforme a espécie, a quantidade de veneno inoculada e a região atingida. Em casos muito graves, algumas espécies podem provocar a morte em poucas horas ou, excepcionalmente, em menos de uma hora. Foto: storme22k pixabay
-
A gravidade do envenenamento depende de fatores como espécie, quantidade de veneno inoculada, peso da vítima e rapidez do atendimento. Algumas serpentes, porém, produzem toxinas tão potentes que doses muito pequenas podem provocar quadros gravíssimos. Veja, além da víbora-da-morte, algumas das cobras com os venenos mais tóxicos do mundo. Foto: reprodução blog unicamp
-
Serpente-marinha-de-Dubois (Aipysurus duboisii) — Encontrada principalmente em águas próximas à Austrália, possui um dos venenos de maior toxicidade já medidos em serpentes. Estudos experimentais demonstraram letalidade extremamente elevada em pequenas doses. Vive no ambiente marinho e o contato com seres humanos é relativamente incomum. Foto: Rick Stuart-Smith www.reeflifesurvey.com
-
-
Cobra-marrom-oriental (Pseudonaja textilis) — Encontrada no leste e centro da Austrália, produz um veneno muito potente, com componentes que interferem principalmente na coagulação e também podem afetar o sistema nervoso. É responsável por mais mortes por picadas de serpentes na Austrália do que qualquer outra espécie. Foto: John Tann from Sydney wikimedia commons
-
Taipan-costeiro (Oxyuranus scutellatus) — Presente na Austrália e na Nova Guiné, possui veneno de forte ação neurotóxica e sobre a coagulação sanguínea. Casos graves podem provocar paralisia, distúrbios de coagulação e hemorragias. Sem tratamento adequado, o envenenamento representa uma emergência médica de grande gravidade. Foto: Denise Chan wikimedia commons
-
Serpente-marinha-de-barriga-amarela (Hydrophis platurus) — Encontrada em extensas áreas tropicais dos oceanos Pacífico e Índico, possui veneno potente, com ação principalmente neurotóxica e sobre os músculos. Apesar disso, raramente pica seres humanos e os acidentes registrados são pouco frequentes. Sua característica barriga amarela contrasta com a coloração escura do dorso. Foto: Aloaiza / commons wikimedia
-
-
Taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus) — Nativa da Austrália, é frequentemente apontada como a serpente terrestre de veneno mais tóxico em testes de LD50 realizados em camundongos. Seu veneno reúne toxinas que afetam o sistema nervoso, músculos e coagulação. Apesar da potência, vive em áreas remotas e encontros com humanos são raros. Foto: XLerate / commons wikimedia
-
Mamba-negra (Dendroaspis polylepis) — Encontrada em diferentes regiões da África Subsaariana, é conhecida pelo veneno de forte ação neurotóxica. O envenenamento pode evoluir rapidamente para fraqueza e paralisia dos músculos respiratórios. Sem tratamento e suporte respiratório, uma picada pode ser fatal. Foto: reprodução cobrasblog