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Coração de galinha: do espeto à mesa, os sabores e curiosidades desse popular miúdo

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Redação Flipar
  • Assim como o coração de outros animais, o da galinha é formado principalmente por tecido muscular. Como trabalha continuamente durante a vida da ave, apresenta textura firme e característica, diferente da carne encontrada no peito ou na sobrecoxa.
    Assim como o coração de outros animais, o da galinha é formado principalmente por tecido muscular. Como trabalha continuamente durante a vida da ave, apresenta textura firme e característica, diferente da carne encontrada no peito ou na sobrecoxa. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O coração de galinha fornece proteínas e apresenta nutrientes como ferro, zinco e vitaminas do complexo B, incluindo vitamina B12. Apesar do tamanho reduzido, possui composição nutricional bastante concentrada, característica comum a vários miúdos.
    O coração de galinha fornece proteínas e apresenta nutrientes como ferro, zinco e vitaminas do complexo B, incluindo vitamina B12. Apesar do tamanho reduzido, possui composição nutricional bastante concentrada, característica comum a vários miúdos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Embora tenha nutrientes importantes, o coração também contém colesterol e seu valor calórico pode variar conforme o preparo. Molhos muito salgados, excesso de óleo e acompanhamentos gordurosos podem tornar a refeição mais pesada, por isso vale apostar na moderação.
    Embora tenha nutrientes importantes, o coração também contém colesterol e seu valor calórico pode variar conforme o preparo. Molhos muito salgados, excesso de óleo e acompanhamentos gordurosos podem tornar a refeição mais pesada, por isso vale apostar na moderação. Foto: Imagem gerada por i.a
  • No Brasil, uma das formas mais conhecidas de servir coração de galinha é no espeto, assado diretamente sobre a brasa. O preparo é particularmente associado às churrascarias e também se tornou presença frequente nos churrascos feitos em casa.
    No Brasil, uma das formas mais conhecidas de servir coração de galinha é no espeto, assado diretamente sobre a brasa. O preparo é particularmente associado às churrascarias e também se tornou presença frequente nos churrascos feitos em casa. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Alho, sal, pimenta, ervas, limão e outros ingredientes podem ser usados para temperar o coração antes do preparo. Marinadas ajudam a acrescentar aroma e sabor, mas é importante evitar exageros no sal, principalmente quando serão usados outros condimentos salgados.
    Alho, sal, pimenta, ervas, limão e outros ingredientes podem ser usados para temperar o coração antes do preparo. Marinadas ajudam a acrescentar aroma e sabor, mas é importante evitar exageros no sal, principalmente quando serão usados outros condimentos salgados. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Por ser pequeno, o coração pode ressecar quando permanece tempo demais sob calor intenso. Ao mesmo tempo, por ser uma víscera de ave, precisa ser cozido adequadamente: segurança alimentar é mais importante do que tentar manter o interior malpassado.
    Por ser pequeno, o coração pode ressecar quando permanece tempo demais sob calor intenso. Ao mesmo tempo, por ser uma víscera de ave, precisa ser cozido adequadamente: segurança alimentar é mais importante do que tentar manter o interior malpassado. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Corações, fígados, moelas e outras partes comestíveis fazem parte de diferentes tradições culinárias e ajudam a ampliar o aproveitamento do animal abatido. O coração de galinha mostra como um ingrediente simples pode assumir papel de destaque na gastronomia popular.
    Corações, fígados, moelas e outras partes comestíveis fazem parte de diferentes tradições culinárias e ajudam a ampliar o aproveitamento do animal abatido. O coração de galinha mostra como um ingrediente simples pode assumir papel de destaque na gastronomia popular. Foto: Imagem gerada por i.a
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