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Labirintos verdes: caminhos que desafiam a orientação e confundem os visitantes
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Ao longo dos séculos, os labirintos serviram para aliviar a ansiedade, recuperar o equilíbrio da vida e aumentar a criatividade. Com isso, durante a Idade Média, quase 25% das catedrais possuíam labirintos, que contribuíam na integração entre mente e corpo. Foto: Nicolas DEBRAY por Pixabay
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Um deles foi criado pelo artista Chris Drury em 2006, na cidade costeira inglesa de Brighton and Hove. Assim, um labirinto inspirou o 'Hove Park', com o complexo padrão de uma impressão digital gigante de 40 metros de largura, marcado por pedras colocadas na grama. Foto: Reprodução do Youtube Canal Starrett Artists
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Ao contrário dos labirintos complexos, recheados de becos sem saída, aqueles voltados à meditação são diferentes. Eles são baseados em desenhos clássicos onde, por mais complexo que seja o percurso, a pessoa sempre terá um caminho livre em direção ao seu centro. Foto: Imagem de Sabine Kroschel por Pixabay
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“O labirinto [para meditação] é um caminho seguro em tempos imprevisíveis”, diz a Reverenda Lauren Artress, que fundou a organização sem fins lucrativos Veriditas em 1996 para ajudar a "lotar o planeta de labirintos". Foto: Reprodução do Yotube Canal Paula Jenkins
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Na Europa e no Norte da África, desenhos de labirintos apareceram em esculturas e pinturas rupestres, bem como inscrições em azulejos e moedas. Já na Ásia, nas Américas e no sul da África, eles eram esculpidos na rocha ou na areia e adornados em cestos de tecido. Foto: Imagem de Geraldine Dukes por Pixabay
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Desde 2009, no primeiro sábado de maio, pessoas de todo o planeta comemoram o "Dia Mundial do Labirinto" percorrendo caminhos longos e curtos. O Localizador Mundial de Labirintos da Labyrinth Society agora lista cerca de 6,4 mil labirintos em mais de 90 países. Foto: Imagem de Emy por Pixabay
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"Para pessoas em hospitais e prisões, caminhar no labirinto como uma prática de integrar mente-corpo pode ajudar em curas, além das formas tradicionais de tratamento médico ou aconselhamento", diz Jocelyn Shealy McGee, professora assistente na Escola de Serviço Social Diana R Garland da Baylor University, no Texas. Foto: Baylor University
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"Nossa pesquisa descobriu que caminhar no labirinto pode promover uma sensação de paz e outras emoções positivas, reduzir o estresse, cultivar a autocompaixão e a conexão e fornecer uma oportunidade para reflexão sobre a vida e a construção de significado.", completou. Foto: Imagem de Emy por Pixabay
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Versões de pedra nórdica alinham-se nas margens do Mar Báltico, enquanto padrões de labirinto conhecidos como Chakra Vyuha ("Formação de Roda Giratória") estão inscritos nas paredes dos templos indianos. A arte tribal dos nativos americanos inclui o icônico padrão Tohono O'odham ("Homem no Labirinto"). Foto: Flickr Andréa Guerra
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O Della Masone é o maior labirinto verde do mundo, e localiza-se nos arredores de Parma, em Itália. Com um tamanho de oito hectares, é composto por 200 mil plantas de bambu, de diferentes espécies, que vão até aos 15 metros de altura. Foto: Instagram @labirintodellamasone
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O seu criador, Franco Maria Ricci, morreu recentemente no passado dia 10 de setembro de 2020, aos 82 anos. No mesmo local, há um museu, com uma coleção de obras de arte do designer. Além de uma biblioteca, com livros da sua coleção e da sua autoria, espaços de exposições temporárias e um arquivo. Foto: Instagram @labirintodellamasone
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Criado em Campos do Jordão, no ano de 2007, o Parque Amantikir possui 28 jardins com mais de 700 espécies de plantas ao longo dos 60.000m², abertos à visitação durante todos os dias do ano com cenários encantadores. Foto: Instagram @amantikir
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O parque foi idealizado pelo engenheiro agrônomo e paisagista Walter Vasconcellos, nascido em Campos do Jordão. Após viajar por dezenas de parques e jardins da Europa, Estados Unidos e Canadá, no dia 25 de agosto de 2007, ele criou o Amantikir. Foto: Instagram @amantikir
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Após mais de uma década de história, o parque já recebeu milhares de visitantes, de diversas partes do mundo, e hoje conta com apenas dois sócios: Roberto Baumgart e Walter Vasconcellos. Foto: Instagram @amantikir
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Um dos destaques do parque é o labirinto feito de arbustos. Ele foi considerado por um grupo de estudiosos e localizadores de caminhos deste tipo como o maior labirinto de grama do Brasil e está entre os maiores no mundo deste tipo. Foto: Instagram @amantikir
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Após a pandemia, o estúdio Precht, com sede na Áustria, idealizou um projeto de um possível parque do futuro. Semelhante a um labirinto, ele garante o distanciamento social ao ar livre. A proposta de instalação é em um terreno vazio de Viena. Foto: Reprodução de Youtube Canal Yavis Audio Magazine
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Chris Precht, fundador do estúdio Precht, pensou o Parc de la Distance após acompanhar o fechamento de vários espaços públicos ao redor do mundo. O parque teria inúmeras rotas divididas por arbustos de 90 cm de largura para manter uma distância física segura entre os visitantes. Foto: Reprodução de Youtube Canal Yavis Audio Magazine
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Neste sentido, organizar os caminhos em um padrão de espiral em forma de impressão digital cria muitas rotas que podem ser usadas simultaneamente. Cada um desses caminhos é forrado de cascalho de granito vermelho e possui cerca de 600 m de extensão. Foto: Reprodução de Youtube Canal Yavis Audio Magazine
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Ao portal internacional Dezeen, Chris Precht afirma que se questionou “como seria um parque e como funcionaria se tivesse as regras de distanciamento social como diretriz de design?" Além de indagar sobre "o que podemos aprender com um espaço como este que ainda tem valor depois da pandemia?”. Foto: Reprodução de Youtube Canal Yavis Audio Magazine
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Um dos mais famosos jardins do mundo é o labirinto de plantação Dole, localizado na ilha de Oahu, no Havaí, nos Estados Unidos. Ele, inclusive, em 2008, foi considerado o maior do mundo: Possui mais de 1.6 hectares, 4 quilômetros de extensão e 14 mil plantas. Foto: Reprodução do X @kuulapic
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Um labirinto feito em homenagem ao pintor holandês Vincent Van Gogh chama a atenção na Holanda. A atração é composta por mais de 120 mil girassóis e fica bem em frente ao museu especializado nas obras do artista, em Amsterdã. Foto: - Reprodução facebook
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O Labirinto de Traquair House está situado nas traseiras da casa onde originalmente foi construído um jardim do século XVIII na Escócia. As paredes do terraço proporcionam um ponto de vista do circuito projetado por um artesão de Traquair, John Schofield. O labirinto tem um layout intrigante, sem becos sem saída. Foto: Divulgação
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Os jardins Sabatini estão localizados em frente à fachada norte do Palácio Real de Madrid ( Espanha ), entre a rua Bailén e a encosta de San Vicente. Uma das suas principais atrações é o seu espelho d'àgua que está cercada por um labirinto de buxos. Foto: Imagem de falco por Pixabay
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Consagrada como a casa para um dos jardins mais visitados do planeta – o de Versalhes – a França prova dominar a arte jardineira ao concentrar, em perfeição, a flora ao redor do Chateau de Villandry. Foto: Imagem de Guy Dugas por Pixabay
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O atual formato retangular do Parque Eduardo VII tem origem num projeto de Keil do Amaral, executado em meados do século passado, que eliminou um grande lago existente junto ao Marquês de Pombal. Foto: Imagem de Sally Wilson por Pixabay
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Glendurgan Garden é um jardim do National Trust situado acima do vilarejo de Durgan, no rio Helford e perto de Mawnan Smith , na freguesia de Mawnan, Cornualha , Inglaterra , Reino Unido. O jardim é notável por um labirinto de louro cereja , criado em 1833. Foto: Imagem de LoggaWiggler por Pixabay
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O Labirinto Verde, atrativo turístico mais famoso de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, é um local de diversão e desafia os visitantes em um caminho secreto em meio aos ciprestes. Atualmente, ele possui 28 metros de diâmetro e mais de 2 metros de altura. Foto: Flickr Cláudio Augusto de Souza
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O labirinto também chama a atenção na cultura, como em diferente filmes de Hollywood. Entre eles, estão "Maze Runner: Correr ou Morrer", "Labirinto do Fauno" e no torneio tribruxo de "Harry Potter". Foto: Divulgação
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