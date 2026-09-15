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De antiga capitania a estado: Alagoas completa mais de dois séculos de história após separação de Pernambuco
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A escolha refletiu o crescimento do povoado, favorecido pela localização estratégica e pelo movimento comercial de seu porto. Maceió se desenvolveu ao redor de áreas marcadas por rios, lagoas e pelo oceano Atlântico, característica que ajudou a definir a paisagem da capital. Foto: Flickr - Daniel Alves
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O próprio nome da cidade tem origem indígena e está associado ao termo “Maçayó”, relacionado a um lugar alagadiço. Alagoas também ocupa posição importante na história política brasileira por ser a terra natal de Deodoro da Fonseca, nascido em 1827 na antiga cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
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Militar de destaque, Deodoro da Fonseca liderou o movimento que derrubou a monarquia e proclamou a República em 1889, tornando-se o primeiro presidente do Brasil. Em sua homenagem, o município onde nasceu recebeu o nome de Marechal Deodoro em 1939. Foto: Wikimedia Commons/GLandovsky
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Alagoas também guarda referências importantes à cultura afro-brasileira, indígena e à formação da sociedade nordestina, além de abrigar manifestações populares tradicionais. No litoral, as praias de águas mornas estão entre os principais atrativos turísticos, enquanto o interior conta com rios, serras, áreas de Mata Atlântica e paisagens rurais. Foto: Reprodução/YouTube Viagens Cine
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As lagoas Mundaú e Manguaba são outros elementos marcantes da geografia alagoana e influenciam atividades econômicas e culturais. Com pouco mais de 3,1 milhões de habitantes e uma área de aproximadamente 27,8 mil quilômetros quadrados, Alagoas é hoje um dos menores estados brasileiros em extensão territorial. Foto: Flickr - Marinelson Almeida - Traveling through Brazil