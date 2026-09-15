De antiga capitania a estado: Alagoas completa mais de dois séculos de história após separação de Pernambuco

O próprio nome da cidade tem origem indígena e está associado ao termo “Maçayó”, relacionado a um lugar alagadiço. Alagoas também ocupa posição importante na história política brasileira por ser a terra natal de Deodoro da Fonseca, nascido em 1827 na antiga cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público