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Cidade de Adrianópolis fica isolada após erosão destruir trecho da estrada durante chuvas no Paraná
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Com cerca de 6,3 mil habitantes, Adrianópolis é um município do nordeste do Paraná, localizado no Vale do Ribeira e na divisa com São Paulo, separado do estado vizinho pelo rio Ribeira. A cidade possui um território extenso, de aproximadamente 1.344 km², marcado por áreas rurais e paisagens naturais. Foto: Divulgação/Secretaria de Turismo e Cultura de Adriano?polis
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Entre os principais destaques está o Parque Estadual das Lauráceas, uma das maiores unidades de conservação do Paraná, com florestas, rios, cavernas, montanhas e grande diversidade de espécies. Adrianópolis ainda é conhecida por abrigar comunidades tradicionais, como o Quilombo João Surá, que tem mais de dois séculos de história. Foto: Arquivo da comunidade