Cidade de Adrianópolis fica isolada após erosão destruir trecho da estrada durante chuvas no Paraná

Entre os principais destaques está o Parque Estadual das Lauráceas, uma das maiores unidades de conservação do Paraná, com florestas, rios, cavernas, montanhas e grande diversidade de espécies. Adrianópolis ainda é conhecida por abrigar comunidades tradicionais, como o Quilombo João Surá, que tem mais de dois séculos de história. Foto: Arquivo da comunidade