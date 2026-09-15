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Templos da ópera: conheça os teatros mais célebres e grandiosos do mundo
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Royal Opera House (Londres, Inglaterra) – Situada em Covent Garden, ocupa um local dedicado às artes cênicas desde 1732; o atual teatro foi inaugurado em 1858. É sede da Royal Opera e do Royal Ballet e permanece como um dos grandes centros mundiais de ópera e balé. Foto: Thomas Rowlandson domínio público
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Teatro alla Scala (Milão, Itália) – Inaugurado em 1778, é uma das casas de ópera mais famosas e prestigiadas do mundo. Conhecido simplesmente como La Scala, tornou-se referência da tradição operística italiana e palco de grandes compositores, cantores e produções internacionais. Foto: John Picken wikimedia commons
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Metropolitan Opera House (Nova York, EUA) – Localizado no Lincoln Center, o “Met” ocupa seu atual edifício desde 1966 e está entre as mais prestigiadas casas de ópera do mundo. Destaca-se por suas produções de grande escala e por receber importantes cantores, maestros e músicos internacionais. Foto: Domínio público
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Ópera Estatal de Viena (Viena, Áustria) – Inaugurada em 1869, é uma das mais importantes casas de ópera do mundo e símbolo da tradição musical vienense. Destaca-se pela extensa programação, com óperas e balés em grande parte do ano, além de produções que reúnem artistas internacionais de destaque. Foto: Imagem de Michael Kleinsasser por Pixabay
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Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina) – Inaugurado em 1908, é uma das mais importantes casas de ópera da América Latina e ganhou fama internacional por sua excelente acústica. O edifício também se destaca pela arquitetura e por uma história marcada pela presença de grandes nomes da música e da dança. Foto: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Wikimédia Commons
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Palais Garnier (Paris, França) – Inaugurado em 1875 e também conhecido como Ópera Garnier, é um dos teatros mais emblemáticos de Paris. Projetado pelo arquiteto Charles Garnier, destaca-se pela arquitetura monumental e pela decoração luxuosa, tornando-se um dos grandes símbolos culturais da cidade. Foto: Youtube/ Travel HDefinition
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Semperoper (Dresden, Alemanha) – Inaugurada originalmente em 1841, a casa de ópera foi destruída e reconstruída duas vezes ao longo de sua história. Destaca-se pela arquitetura de inspiração renascentista e barroca e pela tradição musical, sendo sede da prestigiosa Staatskapelle Dresden. Foto: Jacopo - wikimedia commons
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Teatro Bolshoi (Moscou, Rússia) – Inaugurado em seu atual edifício em 1856, é um dos mais célebres símbolos culturais da Rússia. Reconhecido internacionalmente por suas companhias de ópera e balé, construiu uma longa tradição artística e permanece entre os grandes palcos das artes cênicas mundiais. Foto: DmitriyGuryanov wikimedia commons
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Sydney Opera House (Sydney, Austrália) – Inaugurada em 1973, tornou-se um dos edifícios mais reconhecidos do mundo por sua arquitetura inovadora, projetada por Jørn Utzon. Símbolo cultural da Austrália, recebe óperas, concertos, teatro e dança e é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2007. Foto: Patty Jansen por Pixabay
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Gran Teatre del Liceu (Barcelona, Espanha) – Inaugurado em 1847, é uma das mais importantes casas de ópera da Espanha. Localizado na famosa avenida La Rambla, atravessou incêndios e reconstruções e mantém uma longa tradição, recebendo grandes nomes e produções da ópera internacional. Foto: Chabe01 - wikimedia commons
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Teatro di San Carlo (Nápoles, Itália) – Inaugurado em 1737, é a mais antiga casa de ópera em atividade contínua entre as grandes instituições do gênero. Sua história influenciou profundamente a tradição operística italiana e europeia. Foto: Diego Delso wikimedia commons
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Teatro La Fenice (Veneza, Itália) – Inaugurado em 1792, tornou-se um dos grandes palcos da ópera italiana. Foi cenário de estreias importantes, especialmente de obras de Giuseppe Verdi, e ressurgiu após incêndios que marcaram sua história. Foto: Pietro Tessarin wikimedia commons
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Bavarian State Opeea (Munique, Alemanha) – Com tradição que remonta ao século XVII, está entre as instituições operísticas mais prestigiadas da Europa. Sua sede, o Nationaltheater, recebeu estreias históricas de obras de Richard Wagner. Foto: Avda wikimedia commons
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Mariinsky Theatre (São Petersburgo, Rússia) – Inaugurado em 1860, tornou-se um dos grandes centros russos de ópera e balé. Sua história está ligada a compositores como Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov e a nomes fundamentais da dança. Foto: Nikolai Bulykin wikimedia commons
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Ópera Estatal Húngara (Budapeste, Hungria) – Inaugurada em 1884, destaca-se tanto pela tradição musical quanto pela arquitetura neorrenascentista. Projetado por Miklós Ybl, o edifício é um dos grandes monumentos culturais de Budapeste. Foto: PDXdj wikimedia commons