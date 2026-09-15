Templos da ópera: conheça os teatros mais célebres e grandiosos do mundo

Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina) – Inaugurado em 1908, é uma das mais importantes casas de ópera da América Latina e ganhou fama internacional por sua excelente acústica. O edifício também se destaca pela arquitetura e por uma história marcada pela presença de grandes nomes da música e da dança. Foto: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Wikimédia Commons