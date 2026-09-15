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Boni revela qual foi a demissão mais difícil de sua carreira na Globo

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Redação Flipar
  • Segundo Boni, a decisão ocorreu em um período de forte censura durante o regime militar. O programa de Dercy, que era exibido ao vivo, passou a ser gravado por causa das constantes intervenções do governo militar. O diretor contou que, das três horas de duração da atração, cerca de uma hora chegava a ser cortada pela censura.
    Segundo Boni, a decisão ocorreu em um período de forte censura durante o regime militar. O programa de Dercy, que era exibido ao vivo, passou a ser gravado por causa das constantes intervenções do governo militar. O diretor contou que, das três horas de duração da atração, cerca de uma hora chegava a ser cortada pela censura. Foto: Divulgação
  • O corte de conteúdo aumentou progressivamente com o passar do tempo. Com isso, em determinado momento, a Globo chegou a ficar sem conteúdo suficiente para levar o programa ao ar, e a situação se tornou insustentável para a produção. Como a atração não era exibida regularmente, o programa foi perdendo o interesse dos patrocinadores.
    O corte de conteúdo aumentou progressivamente com o passar do tempo. Com isso, em determinado momento, a Globo chegou a ficar sem conteúdo suficiente para levar o programa ao ar, e a situação se tornou insustentável para a produção. Como a atração não era exibida regularmente, o programa foi perdendo o interesse dos patrocinadores. Foto: Reprodução / Instagram
  • Além disso, a emissora enfrentava dificuldades financeiras e não conseguiria manter Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse patrocínios. Então, a direção tomou a decisão de demiti-la. O diretor relatou que precisou conversar pessoalmente com Dercy para explicar toda a situação. Na ocasião, prometeu que a chamaria de volta assim que fosse possível, o que de fato aconteceu posteriormente.
    Além disso, a emissora enfrentava dificuldades financeiras e não conseguiria manter Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse patrocínios. Então, a direção tomou a decisão de demiti-la. O diretor relatou que precisou conversar pessoalmente com Dercy para explicar toda a situação. Na ocasião, prometeu que a chamaria de volta assim que fosse possível, o que de fato aconteceu posteriormente. Foto: Reprodução / Instagram
  • José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, nasceu em 30 de novembro de 1935, na cidade de Osasco, em São Paulo. Filho de Orlando de Oliveira, dentista que tocava violão e cavaquinho no conjunto regional de Armandinho, na Rádio Cultura de São Paulo, desde criança acompanhava o pai em visitas a estúdios de rádio. Aos 15 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para iniciar sua carreira na radiofonia.
    José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, nasceu em 30 de novembro de 1935, na cidade de Osasco, em São Paulo. Filho de Orlando de Oliveira, dentista que tocava violão e cavaquinho no conjunto regional de Armandinho, na Rádio Cultura de São Paulo, desde criança acompanhava o pai em visitas a estúdios de rádio. Aos 15 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para iniciar sua carreira na radiofonia. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em março de 1967, foi contratado por Walter Clark para o cargo de Chefe de Programação e Produção da TV Globo, emissora fundada dois anos antes. Um de seus desafios na emissora foi criar o
    Em março de 1967, foi contratado por Walter Clark para o cargo de Chefe de Programação e Produção da TV Globo, emissora fundada dois anos antes. Um de seus desafios na emissora foi criar o "Fantástico", programa que superou a concorrência nas noites de domingo e se tornou uma das atrações mais duradouras e importantes da televisão brasileira. Foto: Roberto D'Avila / wikimedia commons
  • Boni também participou da implantação do
    Boni também participou da implantação do "Jornal Nacional", das transmissões esportivas da Globo e das novelas em horários fixos, além de ter sido um dos responsáveis por estabelecer o Padrão Globo de Qualidade. Depois de mais de 30 anos na emissora, chegou à Vice-Presidência de Coordenação Estratégica. Além disso, contribuiu para o desenvolvimento dos primeiros canais da Globosat. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em 2024, lançou o livro
    Em 2024, lançou o livro "O Lado B de Boni", com relatos de sua trajetória desde a infância até sua passagem pela Globo. Seu filho, Boninho, também seguiu carreira na televisão e dirigiu programas como o "Big Brother Brasil". Boni é citado por publicações do setor entre os nomes mais relevantes da história da comunicação no Brasil. Foto:
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