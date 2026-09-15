Boni revela qual foi a demissão mais difícil de sua carreira na Globo

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, nasceu em 30 de novembro de 1935, na cidade de Osasco, em São Paulo. Filho de Orlando de Oliveira, dentista que tocava violão e cavaquinho no conjunto regional de Armandinho, na Rádio Cultura de São Paulo, desde criança acompanhava o pai em visitas a estúdios de rádio. Aos 15 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para iniciar sua carreira na radiofonia. Foto: Reprodução / Instagram