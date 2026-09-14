Solteiro, Alexandre Borges revela lado romântico e diz que está em busca de um romance aos 60 anos

Ele se mudou para São Paulo, onde estudou no Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho e integrou o grupo Boi Voador. Sua trajetória profissional começou no teatro, antes de alcançar o cinema e a televisão. Na TV, estreou na novela "Guerra sem Fim", da Manchete, em 1993, e chegou à Globo no ano seguinte, em "Incidente em Antares". Foto: Divulgação/Globo