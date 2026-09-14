Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Solteiro, Alexandre Borges revela lado romântico e diz que está em busca de um romance aos 60 anos

RF
Redação Flipar
  • Ele se mudou para São Paulo, onde estudou no Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho e integrou o grupo Boi Voador. Sua trajetória profissional começou no teatro, antes de alcançar o cinema e a televisão. Na TV, estreou na novela
    Ele se mudou para São Paulo, onde estudou no Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho e integrou o grupo Boi Voador. Sua trajetória profissional começou no teatro, antes de alcançar o cinema e a televisão. Na TV, estreou na novela "Guerra sem Fim", da Manchete, em 1993, e chegou à Globo no ano seguinte, em "Incidente em Antares". Foto: Divulgação/Globo
  • O reconhecimento cresceu com
    O reconhecimento cresceu com "Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados", de 1995. Ao longo das décadas, Alexandre Borges participou de novelas como "Laços de Família", de 2000, "Celebridade", de 2003, "Caminho das Índias", de 2009, "Ti-Ti-Ti", de 2010/2011, e "Avenida Brasil", de 2012. Foto: Reprodução/TV Globo
  • No cinema, esteve em produções como
    No cinema, esteve em produções como "Terra Estrangeira", filme de 1996 dirigido por Walter Salles, "Um Copo de Cólera", de 1999, "Bossa Nova", de 2000, e "Getúlio", de 2014. Paralelamente, manteve uma carreira ativa no teatro e também dirigiu espetáculos. Na vida pessoal, foi casado com a atriz Júlia Lemmertz, de 1993 a 2015. Foto: Mauricio Fidalgo/Globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay