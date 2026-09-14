Juazeiro: terra natal de Ivete Sangalo guarda história e encantos às margens do São Francisco

No aspecto cultural, Juazeiro também se destaca por ser a cidade natal de importantes personalidades que projetaram o município no cenário nacional e internacional. Entre os nomes mais conhecidos estão o cantor e violonista João Gilberto, um dos criadores da bossa nova e referência mundial da música brasileira, e a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores artistas populares do país. Foto: Reproduçãode Youtube Canal vejapontocom