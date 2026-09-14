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Juazeiro: terra natal de Ivete Sangalo guarda história e encantos às margens do São Francisco

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Redação Flipar
  • Ivete investiu na construção de uma mansão às margens do Rio São Francisco, um desejo antigo da cantora. O Velho Chico margeia a cidade situada no extremo norte da Bahia.
    Ivete investiu na construção de uma mansão às margens do Rio São Francisco, um desejo antigo da cantora. O Velho Chico margeia a cidade situada no extremo norte da Bahia. Foto: Sitenl/Wikimédia Commons
  • <span style=A cidade faz divisa com o estado de Pernambuco e, lado a lado com a vizinha Petrolina, forma um dos maiores aglomerados urbanos do semiárido brasileiro, caracterizando-se por ser um polo econômico e cultural da região." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    A cidade faz divisa com o estado de Pernambuco e, lado a lado com a vizinha Petrolina, forma um dos maiores aglomerados urbanos do semiárido brasileiro, caracterizando-se por ser um polo econômico e cultural da região. Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
  • <span style=A história de Juazeiro remonta ao período colonial, quando surgiu como um ponto de passagem para tropeiros, comerciantes e viajantes que percorriam o sertão utilizando o rio como rota de transporte e troca de mercadorias. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    A história de Juazeiro remonta ao período colonial, quando surgiu como um ponto de passagem para tropeiros, comerciantes e viajantes que percorriam o sertão utilizando o rio como rota de transporte e troca de mercadorias.  Foto: Reprodução do Instagram @ paroquianossasenhoradasgrotas
  • <span style=O nome da cidade deriva dos frondosos pés de juazeiro, árvores típicas do sertão que cercavam o antigo povoado e se tornaram símbolo da localidade. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    O nome da cidade deriva dos frondosos pés de juazeiro, árvores típicas do sertão que cercavam o antigo povoado e se tornaram símbolo da localidade.  Foto: GildasioOliveira/Wikimedia Commons
  • <span style=Juazeiro foi oficialmente emancipada politicamente em meados do século XIX e, desde então, passou por transformações marcantes que a tornaram uma cidade moderna e dinâmica. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    Juazeiro foi oficialmente emancipada politicamente em meados do século XIX e, desde então, passou por transformações marcantes que a tornaram uma cidade moderna e dinâmica.  Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
  • <span style=Atualmente, a população gira em torno de 250 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, o que a posiciona como o quinto município mais populoso da Bahia. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/07-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    Atualmente, a população gira em torno de 250 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, o que a posiciona como o quinto município mais populoso da Bahia.  Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
  • <span style=Um dos fatores que mais contribuiu para o crescimento econômico de Juazeiro foi a implantação de sistemas de irrigação a partir das águas do Rio São Francisco, que possibilitaram o desenvolvimento de uma agricultura irrigada em larga escala, especialmente no cultivo de frutas. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/18-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    Um dos fatores que mais contribuiu para o crescimento econômico de Juazeiro foi a implantação de sistemas de irrigação a partir das águas do Rio São Francisco, que possibilitaram o desenvolvimento de uma agricultura irrigada em larga escala, especialmente no cultivo de frutas.  Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <span style=Essa atividade consolidou a região como um dos maiores polos de fruticultura irrigada do Brasil, com produção significativa de mangas, uvas e outras frutas tropicais destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    Essa atividade consolidou a região como um dos maiores polos de fruticultura irrigada do Brasil, com produção significativa de mangas, uvas e outras frutas tropicais destinadas tanto ao mercado interno quanto à exportação. Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
  • <span style=A integração econômica e urbana com Petrolina, conectada por meio da Ponte Presidente Dutra, fortalece ainda mais o papel da cidade no contexto regional, criando uma conurbação que estimula o fluxo de pessoas, bens e investimentos." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    A integração econômica e urbana com Petrolina, conectada por meio da Ponte Presidente Dutra, fortalece ainda mais o papel da cidade no contexto regional, criando uma conurbação que estimula o fluxo de pessoas, bens e investimentos. Foto: Juazeiro (Bahia) - Bruno Capelii /Wikimédia Commons
  • <span style=O clima em Juazeiro é tipicamente semiárido, com precipitação anual relativamente baixa e temperaturas elevadas ao longo do ano, características que moldam a paisagem natural e influenciam as atividades agrícolas e o modo de vida da população." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    O clima em Juazeiro é tipicamente semiárido, com precipitação anual relativamente baixa e temperaturas elevadas ao longo do ano, características que moldam a paisagem natural e influenciam as atividades agrícolas e o modo de vida da população. Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
  • <span style=No aspecto cultural, Juazeiro também se destaca por ser a cidade natal de importantes personalidades que projetaram o município no cenário nacional e internacional. Entre os nomes mais conhecidos estão o cantor e violonista João Gilberto, um dos criadores da bossa nova e referência mundial da música brasileira, e a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores artistas populares do país. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/02-Bossa.jpg" width="1114" height="626">
    No aspecto cultural, Juazeiro também se destaca por ser a cidade natal de importantes personalidades que projetaram o município no cenário nacional e internacional. Entre os nomes mais conhecidos estão o cantor e violonista João Gilberto, um dos criadores da bossa nova e referência mundial da música brasileira, e a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores artistas populares do país.  Foto: Reproduçãode Youtube Canal vejapontocom
  • <span style=O turismo em Juazeiro também é impulsionado pela presença do Rio São Francisco e pela orla ribeirinha, que atrai visitantes interessados em apreciar paisagens naturais, praticar lazer ao ar livre e conhecer parte da história e da identidade regional. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    O turismo em Juazeiro também é impulsionado pela presença do Rio São Francisco e pela orla ribeirinha, que atrai visitantes interessados em apreciar paisagens naturais, praticar lazer ao ar livre e conhecer parte da história e da identidade regional.  Foto: Douglas Iuri Medeiros Cabral/Wikimédia Commons
  • <span style=Juazeiro é uma cidade que combina tradição e modernidade de forma singular, com um papel central na economia do Vale do São Francisco e uma cultura que reflete a diversidade e a resiliência do Nordeste brasileiro. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/25-_Juazeiro.jpg" width="1114" height="626">
    Juazeiro é uma cidade que combina tradição e modernidade de forma singular, com um papel central na economia do Vale do São Francisco e uma cultura que reflete a diversidade e a resiliência do Nordeste brasileiro.  Foto: Reprodução do Instagram @juazeirooficial_
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