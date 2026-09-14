Da pequena “bola” ao gigante canastra: conheça as principais espécies de tatus

Pichiciego-menor (Chlamyphorus truncatus) – Encontrado na Argentina, é o menor tatu conhecido e apresenta uma curiosa carapaça rosada, além de pelos claros na parte inferior do corpo. Vive grande parte do tempo sob o solo, especialmente em terrenos arenosos. Seus hábitos subterrâneos fazem com que seja raramente observado. Foto: Cliff wikimedia commons