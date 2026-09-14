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Cheirosas, suculentas e brasileiras: conheça frutas típicas da Mata Atlântica

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Redação Flipar
  • Araçá: Com diversas variedades, o araçá oferece sabores que variam do doce ao ácido. Há quem diga que o gosto lembra o da goiaba.
    Araçá: Com diversas variedades, o araçá oferece sabores que variam do doce ao ácido. Há quem diga que o gosto lembra o da goiaba. Foto: Flickr Calile
  • O araçá é rico em vitamina C, fibras e antioxidantes, sendo benéfico para a saúde, principalmente para o sistema imunológico e digestivo.
    O araçá é rico em vitamina C, fibras e antioxidantes, sendo benéfico para a saúde, principalmente para o sistema imunológico e digestivo. Foto: Flickr Emily Steuernagel Pogan
  • Cereja do Mato: Essa é uma das
    Cereja do Mato: Essa é uma das "espécies" de araçá. Pode ser chamada de cerejeira-do-mato, araçazinho, cereja-do-mato, cerejeira-da-terra, cereja-do-rio-grande, guaibajaí, ibá-rapiroca, ibajaí, ibarapiroca, ivaí ou ubajaí. Foto: Mauricio Mercadante/Creative Commons
  • O fruto é doce, tem muita polpa e se parece bastante com a cereja que vende no mercado.
    O fruto é doce, tem muita polpa e se parece bastante com a cereja que vende no mercado. Foto: Flickr Fernando K. Dias
  • Pitanga: Versátil e saborosa, a pitanga oferece um sabor doce e cítrico, com um toque picante. Fonte de vitamina C, potássio e fósforo, é perfeita para consumo fresco, sucos, molhos, conservas e até bolos.
    Pitanga: Versátil e saborosa, a pitanga oferece um sabor doce e cítrico, com um toque picante. Fonte de vitamina C, potássio e fósforo, é perfeita para consumo fresco, sucos, molhos, conservas e até bolos. Foto: Flickr Line Luciano
  • Grumixama: Pequena e saborosa, a grumixama tem uma casca fina e polpa doce com um toque ácido. Fonte de vitamina C, ferro e fósforo, é ótima para consumo fresco, sucos e geleias.
    Grumixama: Pequena e saborosa, a grumixama tem uma casca fina e polpa doce com um toque ácido. Fonte de vitamina C, ferro e fósforo, é ótima para consumo fresco, sucos e geleias. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • Quando madura, sua casca é preta ou roxa escura. Além de ser rica em vitamina C, antioxidantes e fibras, a grumixama também tem propriedades anti-inflamatórias.
    Quando madura, sua casca é preta ou roxa escura. Além de ser rica em vitamina C, antioxidantes e fibras, a grumixama também tem propriedades anti-inflamatórias. Foto: Prefeitura de Tapiraí
  • Cabeludinha: Também conhecida como jabuticaba-amarela, essa fruta nativa da Mata Atlântica pode ser cultivada em vasos ou pequenos quintais.
    Cabeludinha: Também conhecida como jabuticaba-amarela, essa fruta nativa da Mata Atlântica pode ser cultivada em vasos ou pequenos quintais. Foto: Flickr Marcelo Penna
  • Além disso, a cabeludinha pode ser consumida fresca, em sucos, doces ou em sorvetes. Além de ser deliciosa, é nutritiva e traz vários benefícios para a saúde.
    Além disso, a cabeludinha pode ser consumida fresca, em sucos, doces ou em sorvetes. Além de ser deliciosa, é nutritiva e traz vários benefícios para a saúde. Foto: Reprodução do Facebook Casa e Jardim
  • Pitangatuba: Também conhecida como pitanga-carambola ou pitanga-ubá, a pitangatuba é parte da família Myrtaceae, a mesma da pitanga e da jabuticaba.
    Pitangatuba: Também conhecida como pitanga-carambola ou pitanga-ubá, a pitangatuba é parte da família Myrtaceae, a mesma da pitanga e da jabuticaba. Foto: Reprodução do Facebook Sítio das Frutas Raras - Portugal
  • A fruta tem um formato alongado, parecido com uma pequena estrela de oito pontas, e sua cor varia do amarelo ao laranja quando está madura. Pode ser consumida in natura, mas é mais utilizada em sucos, geleias e outras preparações culinárias devido ao seu sabor intenso.
    A fruta tem um formato alongado, parecido com uma pequena estrela de oito pontas, e sua cor varia do amarelo ao laranja quando está madura. Pode ser consumida in natura, mas é mais utilizada em sucos, geleias e outras preparações culinárias devido ao seu sabor intenso. Foto: Reprodução do Facebook Frutas Raras
  • Ameixa-da-mata: Muito parecida com a jabuticaba, a ameixa-da-mata tem polpa branca, suculenta e doce. Ela costuma frutificar no verão, entre os meses de dezembro e março.
    Ameixa-da-mata: Muito parecida com a jabuticaba, a ameixa-da-mata tem polpa branca, suculenta e doce. Ela costuma frutificar no verão, entre os meses de dezembro e março. Foto: Unicamp
  • Juçara: Assim como o açaí, a juçara é frequentemente consumida na forma de polpa, misturada com outros ingredientes para fazer sucos, sorvetes, cremes e outras sobremesas.
    Juçara: Assim como o açaí, a juçara é frequentemente consumida na forma de polpa, misturada com outros ingredientes para fazer sucos, sorvetes, cremes e outras sobremesas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • A juçara é rica em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, sendo considerada uma fruta bastante nutritiva.
    A juçara é rica em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, sendo considerada uma fruta bastante nutritiva. Foto: SEBRAE
  • Uvaia: Doce e suculenta, a uvaia tem uma casca fina e polpa branca com sabor que lembra uva e limão. Rica em vitamina C, potássio e fósforo, é ótima para consumo fresco, sucos, geleias e até vinhos.
    Uvaia: Doce e suculenta, a uvaia tem uma casca fina e polpa branca com sabor que lembra uva e limão. Rica em vitamina C, potássio e fósforo, é ótima para consumo fresco, sucos, geleias e até vinhos. Foto: - Flickr André Benedito
  • Com um aroma bem agradável, a uvaia é também muito consumida por aves. Suas plantas servem para ajudar no reflorestamento de áreas degradadas.
    Com um aroma bem agradável, a uvaia é também muito consumida por aves. Suas plantas servem para ajudar no reflorestamento de áreas degradadas. Foto: Flickr Geraldo Caliman
  • Cambuí: É uma fruta muito apreciada pelos pássaros, além te ter um aroma agradável que pode ser sentido de longe.
    Cambuí: É uma fruta muito apreciada pelos pássaros, além te ter um aroma agradável que pode ser sentido de longe. Foto: Reprodução do Youtube Canal CR PLANTAS
  • O fruto é pequeno, arredondado e possui uma cor que varia do vermelho ao roxo quando maduro. Pode ser consumido in natura, mas é mais comum ser utilizado no preparo de sucos, geleias, compotas, licores e sorvetes.
    O fruto é pequeno, arredondado e possui uma cor que varia do vermelho ao roxo quando maduro. Pode ser consumido in natura, mas é mais comum ser utilizado no preparo de sucos, geleias, compotas, licores e sorvetes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Vida no Campo com Jailson
  • Cambucá: Considerada uma das frutas mais saborosas do Brasil, o cambucá é nativo da zona litorânea da Mata Atlântica.
    Cambucá: Considerada uma das frutas mais saborosas do Brasil, o cambucá é nativo da zona litorânea da Mata Atlântica. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • O sabor do cambucá é intenso e lembra o da jabuticaba, sendo um agridoce balanceado.
    O sabor do cambucá é intenso e lembra o da jabuticaba, sendo um agridoce balanceado. Foto: Flickr vander de souza dias
  • Guabiroba: O nome guabiroba tem origem tupi e significa
    Guabiroba: O nome guabiroba tem origem tupi e significa "árvore da casca amarga. É uma fruta que pode ser consumida fresca, como sobremesa ou lanche. Foto: Flickr Jandir Pagnoncelli
  • A guabiroba também pode ser utilizada para fazer doces, como compotas, geleias e mousses, além de ser utilizada para fazer licores.
    A guabiroba também pode ser utilizada para fazer doces, como compotas, geleias e mousses, além de ser utilizada para fazer licores. Foto: Flickr dardaoow
  • Cambuci: Considerada um tesouro da Mata Atlântica, essa fruta oferece um sabor cítrico marcante, com notas de limão e abacaxi.
    Cambuci: Considerada um tesouro da Mata Atlântica, essa fruta oferece um sabor cítrico marcante, com notas de limão e abacaxi. Foto: - Unicamp
  • Rico em vitamina C, potássio e antioxidantes, o cambuci é muito versátil: pode ser consumido fresco, em sucos, caipirinhas, molhos e até conservas.
    Rico em vitamina C, potássio e antioxidantes, o cambuci é muito versátil: pode ser consumido fresco, em sucos, caipirinhas, molhos e até conservas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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