Alexandre Frota retorna à Globo como ator após anos na política

Seu último trabalho na TV havia acontecido em 2017, no humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT. Mais tarde, o ator passou a se dedicar à política. Alexandre Frota foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018 e, depois, vereador em Cotia. Mais recentemente, ele voltou a aparecer na programação da Globo. Em 2025, participou do quadro “Batalha do Lip Sync”, do “Domingão com Huck”, sem interpretar um personagem. Foto: Cristiano Edilson Rodrigues/Agência Senado/Divulgação