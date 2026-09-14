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Celebridades e TV

Caroline Dallarosa fala sobre maternidade e revela ansiedade para conhecer Lia

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Redação Flipar
  • Lia é esperada para outubro e já conta com o carinho de familiares e amigos, que acompanham de perto a gestação. Enquanto aguarda o nascimento, Caroline se diverte com os palpites sobre a aparência da filha e diz estar ansiosa para descobrir com quem ela vai se parecer.
    Lia é esperada para outubro e já conta com o carinho de familiares e amigos, que acompanham de perto a gestação. Enquanto aguarda o nascimento, Caroline se diverte com os palpites sobre a aparência da filha e diz estar ansiosa para descobrir com quem ela vai se parecer. Foto: Reprodução / Instagram
  • “É tudo muito novo para mim e eu estou descobrindo as coisas conforme elas acontecem. Ao mesmo tempo que tem ansiedade e um milhão de dúvidas, tem uma felicidade que eu nunca tinha sentido desse jeito”, disse. Caroline disse também ter percebido maior sensibilidade emocional ao longo da gestação.
    “É tudo muito novo para mim e eu estou descobrindo as coisas conforme elas acontecem. Ao mesmo tempo que tem ansiedade e um milhão de dúvidas, tem uma felicidade que eu nunca tinha sentido desse jeito”, disse. Caroline disse também ter percebido maior sensibilidade emocional ao longo da gestação. Foto: Reprodução / Instagram
  • A chegada da filha também fez Caroline repensar a forma como lida com as situações do dia a dia. Segundo ela, questões que antes pareciam importantes perderam espaço diante dos planos para a família e das memórias que deseja construir com Lia. “Antes eu pensava muito na minha vida como ‘eu’. Agora automaticamente eu penso em nós”, contou.
    A chegada da filha também fez Caroline repensar a forma como lida com as situações do dia a dia. Segundo ela, questões que antes pareciam importantes perderam espaço diante dos planos para a família e das memórias que deseja construir com Lia. “Antes eu pensava muito na minha vida como ‘eu’. Agora automaticamente eu penso em nós”, contou. Foto: Reprodução / Instagram
  • Sobre o tipo de mÃ£e que pretende ser, a atriz declarou que deseja construir com a filha uma relaÃ§Ã£o de confianÃ§a semelhante Ã  que tem com a prÃ³pria mÃ£e. Caroline espera que Lia tenha liberdade para conversar com ela, inclusive quando errar, e que encontre na famÃ­lia um porto seguro.
    Sobre o tipo de mÃ£e que pretende ser, a atriz declarou que deseja construir com a filha uma relaÃ§Ã£o de confianÃ§a semelhante Ã  que tem com a prÃ³pria mÃ£e. Caroline espera que Lia tenha liberdade para conversar com ela, inclusive quando errar, e que encontre na famÃ­lia um porto seguro. Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram
  • Caroline Dallarosa Chaniuk nasceu em Campo Largo, no Paraná, em 19 de janeiro de 1998. Ainda na infância começou a fazer aulas de teatro e enquanto cursava Publicidade e Propaganda na faculdade, foi selecionada para um dos papéis centrais em “Malhação: Toda Forma de Amar”, em 2019.
    Caroline Dallarosa Chaniuk nasceu em Campo Largo, no Paraná, em 19 de janeiro de 1998. Ainda na infância começou a fazer aulas de teatro e enquanto cursava Publicidade e Propaganda na faculdade, foi selecionada para um dos papéis centrais em “Malhação: Toda Forma de Amar”, em 2019. Foto: Reprodução / Instagram
  • Em “Malhação
    Em “Malhação", ela interpretou Anjinha. Para viver a personagem, que era filha de um policial, passou a praticar futebol e muay thai. Também é conhecida pelos papéis de Arminda na novela "Além da Ilusão" e Marina no filme "Tá Escrito". O longa, estrelado por Larissa Manoela, ficou em oitavo lugar nas bilheterias nacionais na semana de estreia. Foto: Reprodução TV Globo
  • Com mais de 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 60 milhões de impressões no TikTok, Caroline Dallarosa vem conquistando espaço entre o público jovem. Em 2025, a atriz voltou às novelas com uma participação em “Garota do Momento” e lançou “De Coração”, seu primeiro romance literário, pela Editora Viseu.
    Com mais de 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 60 milhões de impressões no TikTok, Caroline Dallarosa vem conquistando espaço entre o público jovem. Em 2025, a atriz voltou às novelas com uma participação em “Garota do Momento” e lançou “De Coração”, seu primeiro romance literário, pela Editora Viseu. Foto: Reprodução / Instagram
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