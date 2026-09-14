Caroline Dallarosa fala sobre maternidade e revela ansiedade para conhecer Lia

A chegada da filha também fez Caroline repensar a forma como lida com as situações do dia a dia. Segundo ela, questões que antes pareciam importantes perderam espaço diante dos planos para a família e das memórias que deseja construir com Lia. “Antes eu pensava muito na minha vida como ‘eu’. Agora automaticamente eu penso em nós”, contou. Foto: Reprodução / Instagram