Celebridades e TV
Caroline Dallarosa fala sobre maternidade e revela ansiedade para conhecer Lia
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Lia é esperada para outubro e já conta com o carinho de familiares e amigos, que acompanham de perto a gestação. Enquanto aguarda o nascimento, Caroline se diverte com os palpites sobre a aparência da filha e diz estar ansiosa para descobrir com quem ela vai se parecer. Foto: Reprodução / Instagram
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“É tudo muito novo para mim e eu estou descobrindo as coisas conforme elas acontecem. Ao mesmo tempo que tem ansiedade e um milhão de dúvidas, tem uma felicidade que eu nunca tinha sentido desse jeito”, disse. Caroline disse também ter percebido maior sensibilidade emocional ao longo da gestação. Foto: Reprodução / Instagram
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A chegada da filha também fez Caroline repensar a forma como lida com as situações do dia a dia. Segundo ela, questões que antes pareciam importantes perderam espaço diante dos planos para a família e das memórias que deseja construir com Lia. “Antes eu pensava muito na minha vida como ‘eu’. Agora automaticamente eu penso em nós”, contou. Foto: Reprodução / Instagram
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Sobre o tipo de mÃ£e que pretende ser, a atriz declarou que deseja construir com a filha uma relaÃ§Ã£o de confianÃ§a semelhante Ã que tem com a prÃ³pria mÃ£e. Caroline espera que Lia tenha liberdade para conversar com ela, inclusive quando errar, e que encontre na famÃlia um porto seguro. Foto: ReproduÃ§Ã£o / Instagram
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Caroline Dallarosa Chaniuk nasceu em Campo Largo, no Paraná, em 19 de janeiro de 1998. Ainda na infância começou a fazer aulas de teatro e enquanto cursava Publicidade e Propaganda na faculdade, foi selecionada para um dos papéis centrais em “Malhação: Toda Forma de Amar”, em 2019. Foto: Reprodução / Instagram
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Em “Malhação", ela interpretou Anjinha. Para viver a personagem, que era filha de um policial, passou a praticar futebol e muay thai. Também é conhecida pelos papéis de Arminda na novela "Além da Ilusão" e Marina no filme "Tá Escrito". O longa, estrelado por Larissa Manoela, ficou em oitavo lugar nas bilheterias nacionais na semana de estreia. Foto: Reprodução TV Globo
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Com mais de 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 60 milhões de impressões no TikTok, Caroline Dallarosa vem conquistando espaço entre o público jovem. Em 2025, a atriz voltou às novelas com uma participação em “Garota do Momento” e lançou “De Coração”, seu primeiro romance literário, pela Editora Viseu. Foto: Reprodução / Instagram
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