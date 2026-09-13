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Chá verde gelado: bebida refrescante combina sabor e leveza nos dias quentes

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Redação Flipar
  • O chá verde tem origem na China antiga, onde já era consumido há milhares de anos como bebida medicinal e cultural. Com o tempo, espalhou-se pela Ásia e ganhou o mundo.
    O chá verde tem origem na China antiga, onde já era consumido há milhares de anos como bebida medicinal e cultural. Com o tempo, espalhou-se pela Ásia e ganhou o mundo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Ele é produzido a partir da planta Camellia sinensis, a mesma que dá origem ao chá preto e ao chá branco. A diferença está no processamento, que preserva mais antioxidantes.
    Ele é produzido a partir da planta Camellia sinensis, a mesma que dá origem ao chá preto e ao chá branco. A diferença está no processamento, que preserva mais antioxidantes. Foto: José Luis Ávila Silveira e Pedro Noronha e Costa wikimedia commons
  • Atualmente, é amplamente consumido na China, no Japão, na Coreia do Sul e em diversos países. Também se popularizou na Europa, nas Américas e no Brasil.
    Atualmente, é amplamente consumido na China, no Japão, na Coreia do Sul e em diversos países. Também se popularizou na Europa, nas Américas e no Brasil. Foto: Myloismylife Ioke Seng Hon wikimedia commons
  • Um dos principais benefícios do chá verde é a alta concentração de antioxidantes. As catequinas ajudam a combater os radicais livres no organismo.
    Um dos principais benefícios do chá verde é a alta concentração de antioxidantes. As catequinas ajudam a combater os radicais livres no organismo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Esses compostos estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo. Isso pode contribuir para o envelhecimento mais saudável.
    Esses compostos estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo. Isso pode contribuir para o envelhecimento mais saudável. Foto: Freepik
  • Estudos indicam que o consumo regular pode favorecer a saúde cardiovascular. Ele pode auxiliar na redução do colesterol LDL.
    Estudos indicam que o consumo regular pode favorecer a saúde cardiovascular. Ele pode auxiliar na redução do colesterol LDL. Foto: imagem gerada por i.a
  • O chá verde também pode estimular levemente o metabolismo. Por isso, é frequentemente associado a dietas equilibradas.
    O chá verde também pode estimular levemente o metabolismo. Por isso, é frequentemente associado a dietas equilibradas. Foto: Freepik
  • Outro ponto positivo é a presença de cafeína em quantidade moderada. Ela proporciona energia sem o impacto intenso do café.
    Outro ponto positivo é a presença de cafeína em quantidade moderada. Ela proporciona energia sem o impacto intenso do café. Foto: Editor at Large wikimedia commons
  • Além disso, contém L-teanina, aminoácido ligado à melhora do foco e da concentração. Essa combinação favorece atenção com sensação de calma.
    Além disso, contém L-teanina, aminoácido ligado à melhora do foco e da concentração. Essa combinação favorece atenção com sensação de calma. Foto: Zirconicusso Freepik
  • Há ainda indícios de ação anti-inflamatória natural. Isso pode contribuir para o equilíbrio do organismo. Para aproveitar melhor seus benefícios, recomenda-se preparar com água entre 70 °C e 80 °C. Água muito quente pode deixar o sabor amargo.
    Há ainda indícios de ação anti-inflamatória natural. Isso pode contribuir para o equilíbrio do organismo. Para aproveitar melhor seus benefícios, recomenda-se preparar com água entre 70 °C e 80 °C. Água muito quente pode deixar o sabor amargo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre as combinações mais populares está o chá verde com limão. O cítrico intensifica o frescor e pode ajudar na absorção de antioxidantes.
    Entre as combinações mais populares está o chá verde com limão. O cítrico intensifica o frescor e pode ajudar na absorção de antioxidantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outra opção apreciada é a mistura com hortelã. Ela torna a bebida mais aromática e digestiva.
    Outra opção apreciada é a mistura com hortelã. Ela torna a bebida mais aromática e digestiva. Foto: imagem gerada por i.a
  • Também combina bem com gengibre, mel ou frutas como abacaxi. Essas variações ampliam o sabor e tornam o consumo mais agradável.
    Também combina bem com gengibre, mel ou frutas como abacaxi. Essas variações ampliam o sabor e tornam o consumo mais agradável. Foto: imagem gerada por i.a
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