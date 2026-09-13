Morango: sabor e versatilidade escondem cuidados importantes no consumo

Minas Gerais ocupa a liderança nacional na produção de morangos, com o cultivo concentrado principalmente no sul do estado. As condições climáticas favoráveis e a tradição dos produtores transformaram a região em uma das principais referências brasileiras no plantio da fruta. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo também se destacam nessa atividade. Foto: Imagem de Matthias Böckel por Pixabay