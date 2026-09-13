Quando o corpo dá o alerta: sintomas atribuídos ao estresse podem esconder outros problemas de saúde

A dificuldade para dormir é frequentemente associada ao estresse, mas pode estar ligada a desequilíbrios hormonais, apneia do sono ou uso de medicamentos. A falta de descanso adequado compromete memória, humor e desempenho físico, ampliando os impactos diários e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. O sintoma evidencia que a insônia merece atenção, já que pode ser sinal de condições que vão muito além da pressão cotidiana, incluindo distúrbios neurológicos e alterações metabólicas que Foto: depositphotos.com / Milkos