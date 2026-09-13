Apetite de sobra: raças de cães que apresentam maior tendência a engordar

Cavalier King Charles Spaniel — Pequeno e afetuoso, esse cão pode se adaptar facilmente a uma rotina pouco ativa. A combinação de sedentarismo e alimentação excessiva aumenta o risco de ganho de peso. O controle é importante porque a raça também apresenta predisposição a problemas cardíacos. Foto: Imagem de Sylwia Aptacy por Pixabay