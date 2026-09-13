Plástico na vida moderna: a utilidade que transforma o cotidiano e o desafio do consumo consciente

A engenharia automotiva e a aviação utilizam compostos poliméricos leves e ultra-resistentes para substituir peças metálicas pesadas na estrutura interna e externa dos veículos. A redução drástica do peso total dos automóveis e aviões diminui o consumo de combustíveis fósseis e mitiga a emissão de gases poluentes na atmosfera. A alta resistência mecânica dos novos plásticos de engenharia garante a máxima absorção de impactos em acidentes, protegendo a integridade dos passageiros. Foto: imagem gerada por i.a