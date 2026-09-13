Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Do separador de dedos à palmilha: para que servem os acessórios que prometem aliviar o desconforto nos pés

RF
Redação Flipar
  • Separador de dedos Feito geralmente de silicone, gel ou tecido elástico, o separador mantém determinados dedos ligeiramente afastados. Pode diminuir atrito, pressão e incômodo quando eles ficam muito encostados ou sobrepostos. Não corrige definitivamente deformidades nem elimina joanetes.
    Separador de dedos Feito geralmente de silicone, gel ou tecido elástico, o separador mantém determinados dedos ligeiramente afastados. Pode diminuir atrito, pressão e incômodo quando eles ficam muito encostados ou sobrepostos. Não corrige definitivamente deformidades nem elimina joanetes. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Protetor de joanete Normalmente confeccionado em gel ou silicone, cria uma camada entre a região saliente do joanete e o calçado. Sua principal função é reduzir pressão, atrito e irritação durante o uso do sapato. Ele pode proporcionar conforto, mas não faz o osso voltar à posição normal.
    Protetor de joanete Normalmente confeccionado em gel ou silicone, cria uma camada entre a região saliente do joanete e o calçado. Sua principal função é reduzir pressão, atrito e irritação durante o uso do sapato. Ele pode proporcionar conforto, mas não faz o osso voltar à posição normal. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Dedeira de silicone A pequena capa envolve um dos dedos e funciona como proteção contra o contato direto com o calçado ou com os dedos vizinhos. É bastante utilizada em áreas sujeitas a calos, bolhas e atrito repetitivo. O tamanho adequado é importante para não apertar e prejudicar a circulação.
    Dedeira de silicone A pequena capa envolve um dos dedos e funciona como proteção contra o contato direto com o calçado ou com os dedos vizinhos. É bastante utilizada em áreas sujeitas a calos, bolhas e atrito repetitivo. O tamanho adequado é importante para não apertar e prejudicar a circulação. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Almofada metatarsal Colocada sob a região anterior do pé, próxima à base dos dedos, ajuda a redistribuir a pressão durante a caminhada. Pode ser útil para algumas pessoas que sentem dor ou sobrecarga nessa área. O posicionamento correto faz diferença, pois colocá-la no lugar errado pode aumentar o desconforto.
    Almofada metatarsal Colocada sob a região anterior do pé, próxima à base dos dedos, ajuda a redistribuir a pressão durante a caminhada. Pode ser útil para algumas pessoas que sentem dor ou sobrecarga nessa área. O posicionamento correto faz diferença, pois colocá-la no lugar errado pode aumentar o desconforto. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Calcanheira Encontrada em silicone, gel, espuma e outros materiais, a calcanheira acrescenta amortecimento à região posterior do pé. Pode proporcionar conforto em situações de impacto e determinadas dores no calcanhar. Porém, problemas persistentes, como dor relacionada à fascite plantar, exigem avaliação adequada.
    Calcanheira Encontrada em silicone, gel, espuma e outros materiais, a calcanheira acrescenta amortecimento à região posterior do pé. Pode proporcionar conforto em situações de impacto e determinadas dores no calcanhar. Porém, problemas persistentes, como dor relacionada à fascite plantar, exigem avaliação adequada. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Palmilhas Existem desde modelos simples de amortecimento até palmilhas desenvolvidas para necessidades específicas. Elas podem redistribuir cargas, aumentar o conforto e modificar o apoio dos pés durante a caminhada. Nem toda pessoa, porém, precisa de uma palmilha ortopédica personalizada.
    Palmilhas Existem desde modelos simples de amortecimento até palmilhas desenvolvidas para necessidades específicas. Elas podem redistribuir cargas, aumentar o conforto e modificar o apoio dos pés durante a caminhada. Nem toda pessoa, porém, precisa de uma palmilha ortopédica personalizada. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Protetores contra atrito Pequenas peças de gel, silicone, espuma ou tecido podem proteger pontos onde o sapato costuma esfregar a pele. São especialmente úteis para reduzir o atrito que favorece bolhas, calos e irritações. Ainda assim, um calçado apertado ou inadequado continua sendo um problema que precisa ser corrigido.
    Protetores contra atrito Pequenas peças de gel, silicone, espuma ou tecido podem proteger pontos onde o sapato costuma esfregar a pele. São especialmente úteis para reduzir o atrito que favorece bolhas, calos e irritações. Ainda assim, um calçado apertado ou inadequado continua sendo um problema que precisa ser corrigido. Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay