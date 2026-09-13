Do separador de dedos à palmilha: para que servem os acessórios que prometem aliviar o desconforto nos pés

Almofada metatarsal Colocada sob a região anterior do pé, próxima à base dos dedos, ajuda a redistribuir a pressão durante a caminhada. Pode ser útil para algumas pessoas que sentem dor ou sobrecarga nessa área. O posicionamento correto faz diferença, pois colocá-la no lugar errado pode aumentar o desconforto. Foto: Imagem gerada por i.a