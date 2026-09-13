Estilo de Vida
Tahine: pasta milenar de gergelim conquista a cozinha com sabor, nutrientes e versatilidade
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O consumo de gergelim e de preparações feitas com suas sementes remonta a milhares de anos. O tahine tornou-se especialmente associado às culinárias do Levante e de outras regiões do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, aparecendo em inúmeras receitas tradicionais. Foto:
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As sementes de gergelim são selecionadas e podem ser descascadas e torradas antes da moagem, dependendo do produto. Depois, são trituradas até formar uma pasta homogênea, graças à própria gordura naturalmente presente no gergelim. Foto:
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Um dos usos mais conhecidos do tahine é no homus, em que acompanha grão-de-bico, limão, alho e outros ingredientes. A pasta acrescenta cremosidade e um sabor característico que ajuda a diferenciar a receita de um simples purê de grão-de-bico. Foto:
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O tahine também é presença frequente no babaganoush, preparação à base de berinjela assada bastante difundida no Levante. A combinação produz uma pasta cremosa, normalmente temperada com ingredientes como limão, alho e azeite. Foto:
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Misturado a limão, água, alho e temperos, o tahine pode virar molho para saladas, legumes, falafel e carnes. Também pode entrar em sanduíches, sopas e diferentes preparações, funcionando como ingrediente bastante versátil na cozinha. Foto:
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Como deriva essencialmente do gergelim, o tahine fornece gorduras predominantemente insaturadas, proteínas e minerais como cálcio, magnésio, fósforo e cobre. É um alimento nutritivo, mas também bastante energético, por causa do elevado teor de gordura das sementes. Foto:
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Embora seja muito associado a pratos salgados, o tahine também combina com mel, frutas, chocolate e diferentes sobremesas. Em algumas culinárias, aparece em doces tradicionais, enquanto receitas contemporâneas o utilizam em bolos, biscoitos, cremes e até sorvetes. Foto:
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